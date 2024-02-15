15 февраля 2024, 02:46

Названы даты сильных магнитных бурь в конце февраля

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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали даты сильных магнитных бурь до конца февраля. Об этом сообщило издание «Царьград».

Ученые предупредили, что самые сильные геомагнитные возмущения прогнозируются в конце месяца - с 25 по 27 февраля. Ожидается солнечный шторм силой в пять баллов.

До этого времени магнитосфера будет относительно спокойной. При этом ученые отметили, что более точные прогнозы можно дать только за несколько дней.

Метеозависимым людям следует к ним подготовиться, позаботиться о своем здоровье. Это не только соблюдение режима сна и питания, но также использование методов релаксации, прием легких седативных препаратов, прогулки на свежем возрасте и умеренные физические нагрузки.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупреждал, что во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря и появится шанс увидеть северное сияние. По его словам, мощность бури будет на уровне G2 по пятибалльной шкале.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце
15 февраля 2024, 02:33
Водитель мусоровоза спас выброшенного на мусорку кота в Раменском
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Водитель мусоровоза нашел сфинкса в коробке, которую выбросили на помойку в Раменском городском округе. О спасении кота Вольта сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале.

«Животное оставили в мороз на улице в такой конструкции, откуда самостоятельно кот не смог бы выбраться», - указали в ведомстве.

Сейчас за животным ухаживает дочь водителя. Девушка сразу же отвезла животное к ветеринару. Выяснилось, что кот совершенно здоров, но ему нужны будет для профилактики капли для глаз.

По словам девушки, поначалу кот боялся вылезти из коробки. Сейчас страх уже прошел и он спокойно живет у новой хозяйки. Вольт даже выбрал себе любимое место - у батареи.

Житель Раменского нашел животное на мусорке не впервые. За пять лет работы водителем мусоровоза он успел спасти семь выброшенных на улицу питомцев.

Ранее в Москве кот спас 10-летнего мальчика от пожара. Квартира жилого дома загорелась, когда ребенок учил уроки. Животное предупредило мальчика о надвигающейся беде.

Коты Животные Водители
15 февраля 2024, 01:40
ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» в Кировской области
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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против дочерней компании «Лукойла» в Кировской области из-за необоснованного повышения цен на нефтепродукты, в частности на бензин. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Ведомство установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ выросли», - уточнила ФАС.

В Кировской области стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%. до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Ведомство также возбудило антимонопольное дело в Республике Хакасия против компании, занимающей доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в регионе.

Если факты нарушения будут установлены, то компании могут оштрафовать и выдать предписания.

В начале года директор по коммуникациям компании BitRiver, экономист Андрей Лобода предположил, что в начале февраля цена на бензин в России остановится на уровне 55–55,5 рубля за литр.

ФАС России Бензин Нефть Цена на нефть
14 февраля 2024, 21:38
Российский министр уволился после скандала с незаконной охотой
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности главы Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты. О своем решении чиновник сообщил на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Отдельно считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне», - написал он.

Овчинников извинился перед сотрудниками полиции, с которыми «вел себя неподобающе, в ряде случаев использовал ненормативную лексику».

По словам чиновника, он не занимался незаконной охотой и не произвел «ни единого выстрела из личного ружья». Также он отметил, что у него есть официальное разрешение на охотничье оружие.

Причиной своего поведения Овчинников назвал резкое ухудшение самочувствия из-за того, что долгое время находился в отделении полиции.

По данным Telegram-канала Mash , следователи завели на врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Каменск-Уральском уволили начальника ГИБДД после появления в Сети видео, на котором инспекторы «ловили» водителей с помощью подставного пешехода.

Чиновники Оружие Полиция
14 февраля 2024, 19:57
Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки
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Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» предположили, что основная причина востребованности альтернативного варианта - высокие ставки по ипотеке, снижение спроса на вторичную недвижимость в три раза и стагнация на рынке.

В компании уточнили, что востребованность формата выбирают те покупатели, которые не могут решить жилищный вопрос с помощью наличных средств или кредита под 17–18% годовых с ежемесячным платежом более 200 тысяч рублей.

По информации аналитиков, рынок уже неоднократно попадал в аналогичную ситуации. Такие сделки востребованы особенно в кризисные и застойные периоды. Кроме того, компания спрогнозировала, что в 2024-м доля «альтернатив» может увеличиться еще на 10%.

Однако эксперты посоветовали проводить альтернативные сделки со специалистом. Они объяснили, что средний срок продажи старого лота занимает от одного до трех месяцев, но в случае самостоятельной купли-продажи жилья процесс может затянуться.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что, когда условия со всеми участниками согласованы, у кого-то могут возникнуть личные причины выйти из сделки или изменить ее условия.

«В этом случае риелторы помогают проанализировать ситуацию, найти компромисс, который всех устроит, или, если ситуация патовая, оперативно найти нового участника сделки с подходящим лотом», - уточнила она.

Кроме того, российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года.

Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Недвижимость Ипотека Москва

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