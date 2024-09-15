Названы четыре способа предотвратить развод

Первым делом она посоветовала супругам определить, как долго может продлиться кризисная ситуация, которая привела к разладу. Вторым шагом, по словам астролога, должно стать самосовершенствование каждого из партнеров.

«Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», - сказала она.

Пицхелаури назвала третьим важным этапом принятие, что не все в жизни человека случается по его воле, и смириться с этим. Для того, чтобы снять тревожность, астролог призвала прекратить растворяться в партнере, стать полноценной личностью и избавиться от страха разрыва отношений. Последним средством она назвала откровенное проговаривание чувств и проблем.

Одним из самых обсуждаемых в России разводов стало расставание основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. В середине сентября в Савеловском суде Москвы прошло заседание, на которое не явился ни один из супругов.