15 сентября 2024, 23:56

Названы четыре способа предотвратить развод

Unsplash
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Общение с партнером, снижение тревожности и работа над собой помогут пройти семейный кризис и спасти брак. Об этом Пятому каналу заявила ведический астролог Анна Пицхелаури.

Первым делом она посоветовала супругам определить, как долго может продлиться кризисная ситуация, которая привела к разладу. Вторым шагом, по словам астролога, должно стать самосовершенствование каждого из партнеров.

«Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», - сказала она.

Пицхелаури назвала третьим важным этапом принятие, что не все в жизни человека случается по его воле, и смириться с этим. Для того, чтобы снять тревожность, астролог призвала прекратить растворяться в партнере, стать полноценной личностью и избавиться от страха разрыва отношений. Последним средством она назвала откровенное проговаривание чувств и проблем.

Одним из самых обсуждаемых в России разводов стало расставание основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. В середине сентября в Савеловском суде Москвы прошло заседание, на которое не явился ни один из супругов.

Семья Отношения Громкие разводы Астрология
15 сентября 2024, 23:44
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
РИА «Новости»
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Супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия. Об этом предприниматель сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что юристы уже подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

«Временщики Мирзояны попытаются переименовать Wildberries в RWB.Я намерен не допустить этого. Я буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», - сказал он.

Ранее Wildberries провела процедуру слияния с рекламным оператором Russ, став официально называться РВБ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент» задолжала WB более 30 миллиардов рублей. Владислав Бакальчук связал долг с выплатой авансов субподрядчикам.

Основатель компании Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
15 сентября 2024, 16:07
Обедневшие россияне превратили ломбарды в секс-шопы и зоопарки
Unsplash
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В качестве залога для кредитов предприниматели и физические лица обычно используют транспортные средства, иногда драгоценности и картины. Но встречаются и более нетипичные вещи — видеокарты, животные, брендовая одежда и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%, сообщил РБК.

В качестве залога для кредитов предприниматели и физические лица обычно используют транспортные средства, иногда драгоценности и картины. Но встречаются и более нетипичные вещи - видеокарты, животные, брендовая одежда и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%, сообщил РБК.

«В целом за восемь месяцев 2024 года в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023-го», - написали авторы материала.

Увеличение может быть обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, который в качестве залога часто использует оборудование, а также сельскохозяйственных животных: коров, лошадей, кроликов.

В реестре всегда можно найти брендовые предметы, такие как ноутбуки, смартфоны и телевизоры. При этом увеличивается количество таинственных «мешков», содержимое которых остается неизвестным. За год число уведомлений о залоге со словом «робот» выросло на 17%, а за пять лет - в 2,4 раза.

«По подсчетам нотариусов, типичных предметов из ассортимента секс-шопов в реестре сейчас насчитывается более 7,6 тысячи - на 68% больше, чем пять лет назад», - отметили журналисты.

В качестве залога по кредиту теоретически может быть подано любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Однако каждый банк устанавливает свои требования.

Ранее в Роскачестве напоминали, что большая закредитованность заемщика не позволит ему получить крупную ссуду у банка. Влияет на решение финансовой организации и то, где работает заемщик и может ли подтвердить свой доход. Политолог Алексей Ярошенко выступил с инициативой вообще запретить рекламу потребительских кредитов на российском телевидении, потому что она толкает людей в кабалу и продвигает идею неумеренного потребления.

Картины Кредиты Животные Бизнес
15 сентября 2024, 14:49
В Кремле назвали рискованным решение о продовольственном эмбарго
РИА «Новости»
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Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент — на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент - на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно», - признал он.

По прошествии времени, добавил Песков, можно с уверенностью констатировать, что в России удалось заместить все разнообразие собственными товарами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье сейчас производят каждый пятый килограмм сыра в стране.

Кремль Дмитрий Песков Питание Россия Продукты
15 сентября 2024, 10:01
В России с 15 сентября запретили продавать одежду без маркировки
Pxhere
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Закон о запрете продавать некоторые виды одежды без маркировки в России вступил в силу 15 сентября. Постановление разместили на сайте правительства.

Нововведение коснулось предметов легкой промышленности: брюк, костюмов, юбок, блуз, спортивной и верхней одежды, шарфов, галстуков. До этого разрешалось перемещать и реализовывать продукцию, которую изготовили или ввезли в Россию до 1 апреля 2024 года.

Изначально предполагалось, что новый запрет вступит в силу 30 июня, но власти решили перенести дату на 14 сентября 2024 года.

«В то же время оборот и вывод из оборота немаркированных остатков товаров, упомянутых в первом абзаце данного подпункта, разрешены до 14 сентября 2024 года включительно», - уточнили в постановлении с учетом изменений.

Задача маркировки одежды - уменьшение числа контрафакта. Внедрение системы обязательной маркировки на производстве обеспечивает подлинность и качество товаров. Можно отслеживать путь каждой единицы, что исключает возможность появления подделок на рынке.

Ранее адвокат Алексей Карабаев рассказал, как вернуть деньги за поддельный товар , купленный на маркетплейсе. По словам эксперта, для проверки его на подлинность можно запросить сертификат соответствия и декларацию соответствия.

Одежда Законы Запреты Россия Промышленность

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