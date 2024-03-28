Названо условие восстановления Crocus City Hall после теракта

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«Окончательного решения по возможному восстановлению Crocus City Hall пока нет. Ориентируемся на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности», - сообщил он.

Агаларов добавил, что страховка объекта покроет лишь 1/40 от всех затрат. При этом строительство подобного концертного зала будет стоить примерно 150 миллионов долларов.

Ранее певец рассказал, что на месте теракта обязательно появится мемориал , однако точно его местоположение на данный момент неизвестно, писал RT.

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство жителей Москвы и Подмосковья одобрили установку мемориала в память о погибших при террористическом акте.