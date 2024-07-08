Названо нарушение, за которое водителей могут ежедневно штрафовать

Юрист напомнила, что система распознавания, использующая дорожные камеры для фиксации передвигающихся без действующей страховки машин, может заработать уже в этом году. Она будет сканировать госномера, проверяя их в базе данных. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, то штраф будет выписан автоматически.

Яковлева добавила, что ежедневное начисление штрафов ударит по кошельку автолюбителей, так как, предварительно, их общая сумма за месяц может достигать 25 тысяч рублей.

Госдума может рассмотреть эту инициативу уже в начале августа, причем изменения быстро вступят в силу. Водителям лучше отслеживать срок действия страховки и держать ее копию в машине.

Юрист подчеркнула, что получение штрафа по ошибке можно будет оспорить только при наличии всех подтверждающих документов.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин заявил, что увеличение собираемости штрафов из-за отсутствия страховки уменьшит количество ДТП , в которых виновник аварии мог бы оказаться без страховки.

Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Об этом агентству « Прайм » рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.