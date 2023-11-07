Названо количество высланных из России нелегальных мигрантов

Она подчеркнула, что операция прошла в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября. К мероприятиям полицейские привлекли сотрудников ФСБ, представителей Росфинмониторинга, а также органы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.

По итогам проведенных мероприятий в отношении 15 тысяч нелегально находящихся в России иностранцев приняли решение об административном выдворении или депортации. Также полицейские завели 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с контрабандой оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Кроме того, в ходе операции правоохранители задержали 477 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

Сегодня же министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал сотрудников полиции усилить контроль за мигрантами , которые получили российское гражданство, а также разрешения на временное проживание.

Он пояснил, что необходимо выявлять тех, кто меняет свои анкетные данные перед приездом в Россию и уклоняется от обязательной сдачи отпечатков пальцев. Представляющих угрозу общественной безопасности министр поручил незамедлительно депортировать из страны, а все их статусы аннулировать.

Российские полицейские выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых большая часть коснулась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.