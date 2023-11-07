07 ноября 2023, 23:14

Названо количество высланных из России нелегальных мигрантов

РИА «Новости»
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Российские полицейские выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых большая часть коснулась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она подчеркнула, что операция прошла в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября. К мероприятиям полицейские привлекли сотрудников ФСБ, представителей Росфинмониторинга, а также органы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.

По итогам проведенных мероприятий в отношении 15 тысяч нелегально находящихся в России иностранцев приняли решение об административном выдворении или депортации. Также полицейские завели 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с контрабандой оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Кроме того, в ходе операции правоохранители задержали 477 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

Сегодня же министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал сотрудников полиции усилить контроль за мигрантами , которые получили российское гражданство, а также разрешения на временное проживание.

Он пояснил, что необходимо выявлять тех, кто меняет свои анкетные данные перед приездом в Россию и уклоняется от обязательной сдачи отпечатков пальцев. Представляющих угрозу общественной безопасности министр поручил незамедлительно депортировать из страны, а все их статусы аннулировать.

Российские полицейские выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых большая часть коснулась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мигранты МВД РФ
07 ноября 2023, 19:36
Два многофункциональных центра построят в Новой Москве
РИА «Новости»
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Два многофункциональных центра площадью 13,1 тысяч квадратных метров и 12,4 тысяч квадратных метров построят в Новой Москве по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года. В проект инвестируют 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, для его реализации создадут 725 рабочих мест.

По условиям городской программы девелопер компанию-девелопер частично или полностью освобождают от платы за изменение вида участка строительства, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.

Это не первый проект, реализуемый группой «Самолет» в рамках программы. Вдобавок застройщик возведет еще 15 объектов. Среди них - центр подготовки команд российской федерации баскетбола, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но весной 2022-го в нее вошли объекты для оказания логистических услуг.

Ранее Москва включила три территории в программу комплексного развития.

Благоустройство Строительство Москва 2023
07 ноября 2023, 19:08
Первую школу искусств построят в Новой Москве
Freepik
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​Первую школу искусств откроют в административном здании в составе общественного центра Коммунарки в Новой Москве. Об этом сообщила директор образовательного бюро «Лернити А101» Елена Булин-Соколова.

Учреждение возведут на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига, между жилыми комплексами «Скандинавия» и «Москва А101». Благодаря проекту создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

По словам директора образовательного бюро «Лернити А101», в школе научат игре на музыкальных инструментах и организуют условия для индивидуальных и групповых занятий.

Помимо этого, желающие смогут играть в инструментальных коллективах, а театральный зал позволит устраивать концерты, театральные спектакли и кинопоказы.

«Кроме того, здесь будут проходить занятия разными видами искусства, семейные мероприятия, праздники для жителей территории», - добавила Булин-Соколова.

На данном этапе закончили работы на подземном этаже здания. Уже сейчас строители возводят монолит первого надземного этажа.

Административное здание со школой искусств состоит из двух частей: административно-деловой и образовательно-общественной. В первой части создадут офисы класса «Б».

Ранее рассказали, какие музеи школьники смогут посещать бесплатно.

Благоустройство Строительство Музыка Москва 2023
07 ноября 2023, 19:02
Проект об исключении ОСАГО из обязательных документов прошел первое чтение
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспортных средств документов. Автором инициативы выступил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

В пояснительной записке к документу уточнили, что предложили убрать обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Парламентарии также рассмотрят возможность ввода процедуры прекращения регистрации по заявлению в случае похищения автомобиля.

Отмечается, что законопроектом предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, госучет которого ранее прекратили. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учета.

В сентябре Центробанк сообщил о повышении коэффициента территории по ОСАГО для приезжающих из недружественных стран в Россию фур почти в 18 раз. Повышение не коснулось мотоциклов и легковушек тех владельцев, которые оформляют договор ОСАГО при въезде на территорию РФ.

Законы Госдума РФ ОСАГО
07 ноября 2023, 18:49
Генпрокурор России Краснов принял участие в заседании руководителей ведомств стран ШОС
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Заседание генеральных прокуроров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошло в Китае. В ходе мероприятия руководитель российского надзорного ведомства Игорь Краснов провел ряд двусторонних встреч с коллегами, обсудив сотрудничество в сфере обеспечения безопасности жителей и борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином Краснов предложил расширить количество экспертных встреч, консультаций и тренингов для сотрудников прокуратуры, чтобы совершенствовать их работу и усилить обмен наработанным опытом для борьбы с международной преступностью.

Отдельно генпрокурор поприветствовал коллегу из Ирана Мохаммада Мовахеди Азада с присоединением к ШОС. Он отметил, что вхождение страны в организацию укрепит контакты и поможет в достижении общих целей.

Краснов напомнил, что в марте следующего года в Москве пройдет заседание российско-иранской рабочей группы по вопросам противодействия преступности. В этом году в Тегеране также состоится круглый стол, посвященный борьбе с экстремизмом и терроризмом и киберпреступлениям.

Приветствуя генерального прокурора Монголии Банзрача Жаргалсайхана, Краснов подчеркнул, что взаимодействие служб двух стран находится на хорошем уровне, успешно развивается.

«Предлагаю двигаться в этом направлении дальше, в том числе обменяться взаимными визитами делегаций, в рамках которых прокуроры и представители научного сообщества могли бы выступить с лекциями как в студенческих аудиториях, так и перед сотрудниками по самым актуальным темам практической направленности», - предложил генпрокурор.

Также он выступил с инициативой о развитие взаимодействия приграничных прокуратур. По его словам, это поможет скоординировать действия по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия.

Кроме того, Краснов пригласил монгольского коллегу на Санкт-Петербургский и Восточный экономические международные форумы в следующем году для выработки совместной стратегии по развитию бизнеса и предпринимательства.

Генпрокуратура РФ

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