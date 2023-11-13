13 ноября 2023, 08:02

Названо количество одиноко живущих россиян

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Опрос на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co показал, что 34% россиян живут в одиночестве и каждому второму из них это нравится. Данные исследования оказались в распоряжении РИА «Новости».

Опрос проходил со 2 по 9 ноября, в нем приняли участие более 57 тысяч человек, среди которых 60% мужчин и 40% женщин в возрасте от 25 до 60 лет. В том, что живут с кем-то вместе, признались 66%. Из живущих в гордом одиночестве 50% это устраивает, 35% поделились, что хотели бы что-то исправить. Еще 14% планируют съехаться с партнером/партнершей, 1% в поиске друзей для совместного проживания.

Каждый пятый отметил, что любит ездить в совместный отпуск, каждому 10-му нравится ходить с кем-то в кино, на выставки, в театр.

Среди тех, кто указал, что живет не один, 80% находятся в браке и у 43% есть дети. Еще около 10% россиян в возрасте от 25 до 60 лет живут с родителями.

Более трети респондентов уверены, что съезжать от родителей стоит после обучения в вузе - в 21–25 лет, а каждый четвертый считает, что это лучше делать, когда создаешь свою семью. Примерно каждый пятый сообщил, что жить самостоятельно следует уже после 18 лет. А около 10% предположили, что можно и вовсе не съезжать от родителей.

Опросы
13 ноября 2023, 08:34
Моряк рассказал о поиске сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого»
Пресс-служба Минобороны
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Моряки тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» стали первыми в современной истории отечественного флота, поймавшими сомалийских пиратов. Об этом РИА «Новости» рассказал один из членов экипажа, который непосредственно принимал участие в операции.

Поимка сомалийских пиратов состоялась 13 февраля 2009 года. Экипаж уже должен был возвращаться домой, когда зафиксировал сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond. Моряки вывели корабль из района, в котором обитают пираты. Экипаж «Петра Великого» вернулся в опасный район для поисков напавших на Ocean Diamond.

«Мы достигли точки встречи с сухогрузом, пираты потерпели неудачу при попытке захвата судна, но при этом обстреляли его из гранатомета», - указал офицер.

Они обнаружили небольшие лодки, находившиеся на которых люди стали имитировать ловлю рыбы, при этом что-то скидывали с борта. В процессе досмотра у них нашли гранатометы, автоматы и прочие боеприпасы.

Лодки пиратов и их разряженное оружие доставили на Северный флот. Сами боеприпасы утопили. Задачи похода крейсера не предполагали антипиратскую деятельность, Но именно в тот поход «Петр Великий» предотвратил захват сухогруза.

В начале октября нашествие пиратов зафиксировали в заливе Сан-Франциско в Калифорнии. Они грабили яхты и плавучие дома горожан.

Пираты
13 ноября 2023, 03:28
Россиянам рассказали о новом способе накопить на пенсию
Freepik
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Программу формирования долгосрочных накоплений, направленную на увеличение пенсии, запустят в России с 1 января 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, желающим принять участие в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Первый год участнику предстоит самому оплачивает взносы, а государство присоединится ко второму году. Софинансирование будет длиться три года.

Государство будет софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее двух тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую могут добавить от государства, составит 36 тысяч рублей в год.

Пенсионными выплатами смогут воспользоваться мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (не менее 10 лет) или пожизненными В случае особых жизненных ситуаций, например, оплаты дорогостоящего лечения или потери кормильца участника, россияне смогут использовать средства сбережений досрочно. Правопреемникам умершего участника программы остаток средств поступит на счет.

С ноября некоторые россияне начали получать повышенные пенсии. Больше всего увеличились выплаты у россиян, которым недавно исполнилось 80 лет.

Пенсия Пенсионеры Россия
13 ноября 2023, 02:46
Серия магнитных бурь накроет Землю в ноябре
Freepik
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Ноябрь в этом году может стать месяцем частых магнитных бурь. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в интервью ИА «Регнум».

Издание напомнило, что в первой половине ноября уже произошли две магнитные бури: с 5 на 6 и с 11 на 12 числа месяца. Возможно, это только начало. По словам Петруковича, ноябрь стал месяцем повышенной солнечной активности. На Солнце появляется большое количество вспышек, а за ними на Землю приходят магнитные бури.

«Сейчас Солнце активно, поэтому вероятно, что будет еще несколько вспышек в этом месяце», - заявил Анатолий Петрукович.

Период повышенной солнечной активности продлится до 2025 года. Впрочем, Земля уже проходила через такие испытания в прошлом. Ученый напомнил, что 2001 год отличался повышенной солнечной активностью - тогда магнитные бури происходили буквально каждую неделю.

Ранее жителей Московской области предупредили о магнитных бурях, которые продлятся до 16 ноября. Ученые и врачи рассказали, как геомагнитные возмущения скажутся на здоровье людей и работе техники.

Ученые Космос Магнитные бури Солнце
13 ноября 2023, 01:01
Рыба подорожает в России на четверть
РИА «Новости»
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Повышение экспортных пошлин на топливо больно ударит по рыболовной отрасли России, а в конечном итоге — и по потребителям. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины. Как связано рыболовство и вывоз топлива, объяснило РИА «Новости».

Повышение экспортных пошлин на топливо больно ударит по рыболовной отрасли России, а в конечном итоге - и по потребителям. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины. Как связано рыболовство и вывоз топлива, объяснило РИА «Новости».

В октябре правительство увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Сделано это было для борьбы со спекулянтами. Но среди пострадавших оказался и рыболовный промысел.

В ВАРПЭ пояснили, что рыболовецкие суда промышляют в водах, которые не относятся к таможенной территории России. Во время этих рейдов им нужно заправляться. И, если раньше цена топлива у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, то, после повышения пошлин, стала дороже на 65%. В результате российские рыбаки вынуждены закупать дорогое топливо и бункеровщиков из «недружественных стран»: Южной Кореи, Японии и Норвегии.

По оценкам ВАРПЭ, общие расходы рыболовецких судов повысятся на 26%. Это неизбежно скажется на цене рыбы. Причем заметно подорожают даже такие традиционно дешевые виды как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Ранее стало известно, что оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. Правда, до конечного потребителя падение цен не дошло. В розничных сетях отметили подорожание икры жестяных банках. Причем к Новому году ожидается новый виток повышения цен.

Топливо Пошлины Рыбалка Экономика

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