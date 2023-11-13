Названо количество одиноко живущих россиян

Опрос проходил со 2 по 9 ноября, в нем приняли участие более 57 тысяч человек, среди которых 60% мужчин и 40% женщин в возрасте от 25 до 60 лет. В том, что живут с кем-то вместе, признались 66%. Из живущих в гордом одиночестве 50% это устраивает, 35% поделились, что хотели бы что-то исправить. Еще 14% планируют съехаться с партнером/партнершей, 1% в поиске друзей для совместного проживания.

Каждый пятый отметил, что любит ездить в совместный отпуск, каждому 10-му нравится ходить с кем-то в кино, на выставки, в театр.

Среди тех, кто указал, что живет не один, 80% находятся в браке и у 43% есть дети. Еще около 10% россиян в возрасте от 25 до 60 лет живут с родителями.

Более трети респондентов уверены, что съезжать от родителей стоит после обучения в вузе - в 21–25 лет, а каждый четвертый считает, что это лучше делать, когда создаешь свою семью. Примерно каждый пятый сообщил, что жить самостоятельно следует уже после 18 лет. А около 10% предположили, что можно и вовсе не съезжать от родителей.