Названо главное отличие между владельцами собак и кошек

«Знаете, чем отличается кошатник от собачника? Когда на улице холодно, кошатники сидят дома, а собачники гуляют. Поэтому собачники - более закаленные», - пояснил Левкин.

При этом у артиста сейчас нет ни собаки, ни кошки. Ему пришлось отказаться от их содержания из-за аллергии у дочери Ники. В качестве домашних питомцев семья певца взяла двух черепах.

Своим мнением о владельцах собак и кошек артист поделился, когда посетил закрытую премьеру мультфильма «Великолепная пятерка». В картине повествуется о приключениях отважных четвероногих друзьях.

Ранее жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Животное спасли коммунальные службы, которых вызвал один из местных жителей. Позднее стала известна причина, по которой женщина решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало сердцебиение, поэтому она его выбросила, уточнил RT.