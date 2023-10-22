Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2023 году

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По его словам, этот показатель сопоставим с данными прошлого года.

За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за границей приняли 15,1 тысячи человек. Подавляющее большинство из них - дети, рожденные в смешанных браках.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек», - отметил Климов.

В апрели президент России Владимир Путин подписал обновленный закон «О гражданстве». Согласно документу, сократилось количество требований к более чем 20 категориям лиц для приема в российское гражданство.

Ранее комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме отклонить законопроект сенаторов о прекращении гражданства России , полученного по праву рождения, за преступления в сфере нацбезопасности.