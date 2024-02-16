16 февраля 2024, 02:43

Названный в честь Путина район появится в Грозном

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Грозном появится новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, новый район будет находиться в центральной части города на площади более 200 гектаров. Там строятся 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и социальные учреждения.

«Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», - заявил Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что новый район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чечня Рамзан Кадыров Россия Владимир Путин
16 февраля 2024, 02:25
Россияне рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Большинство российских мужчин считают приятным и уместным подарком на 23 февраля сертификат на покупки. Об этом написали «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney.

Согласно результатам работы, у 66% россиян в компаниях принято поздравлять коллег с гендерными праздниками. Самым популярным подарком на 23 февраля оказались сертификаты на покупки - их считают уместными и полезными 42% россиян. Чуть меньше - 38% - предпочитают дарить и получать угощения и сладости, а 28% - тематические сувениры.

Еще 24% посчитали хорошим подарком алкоголь, 20% - сертификаты на процедуры и развлечения, 17% - спортивный инвентарь, а 8% - книги.

Ранее стилист Дарья Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку или свитшот. Главное, при выборе одежды учитывать предпочтения получателя, его стиль и любимый цвет.

Исследования Праздники Мужчины 23 февраля
15 февраля 2024, 23:48
«Просто ад». Бомж испортил жизнь соседям по коммуналке в Лыткарине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители дома по улице Спортивная в подмосковном городе Лыткарине вынуждены терпеть соседство с бомжом. В беседе с «360» одна из жительниц коммуналки рассказала, что жизнь с таким соседом стала «просто адом».

«Данная квартира является коммунальной. Хозяйка одной из комнат заселила в нее мужчину, который ежедневно находится в очень сильном алкогольном состоянии. Он постоянно валяется на общей кухне, в подъезде, курит в местах общего пользования и ходит под себя в туалет», - отметила она.

По словам собеседницы «360», из комнаты бомжа-соседа ползут клопы и тараканы. Он не оплачивает коммунальные услуги, а в помещении всегда жуткие антисанитарные условия.

Собственница комнаты на просьбы решить проблему с квартирантом, только отмахивается, что не будет ничего делать, и этот мужчина продолжит жить там дальше. Соседка много раз вызывала полицейских, но те, по ее словам, только разводили руками и ничего не предпринимали.

От безысходности женщина написала заявление в прокуратуру, но ответа пока не получила. Сейчас жильцы дома хотят направить коллективную жалобу в полицию, но переживают, что дело так и не сдвинется с мертвой точки.

Мужчины Полиция Лыткарино
15 февраля 2024, 20:03
Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Решение он принял по итогам встречи с главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент уточнил, что предложения должны поступить от администрация президента России, правительства и исполнительных органов субъектов страны.

Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Выполнить поставленные задачи предстоит до 1 мая этого года.

Путин подчеркнул, что цель такого решения - сохранить наследие международной выставки-форума «Россия» и показать достижения страны в разных направления национальной экономики.

Глава государства поручил продлить до 8 июля проведение форума «Россия» на ВДНХ. Для этого необходимо предусмотреть финансирование и информационное сопровождение.

Россия Владимир Путин Выставка-форум «Россия» Москва
15 февраля 2024, 19:22
Путин объявил о продлении программы «Молодая семья»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года. Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет, поэтому программу, конечно, сохранят.

«Уже деньги предусмотрены и на этот, и на 2025 год. Примерно в таком же объеме, конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», - добавил Путин.

По словам президента, в минувшем году по программе «отфинансировали» порядка 14,5 миллиарда рублей. В этом планируется чуть большая сумма - 14,7 миллиарда.

Программа «Молодая семья» позволяет компенсировать до 35% стоимости жилья за счет государства.

В конце января Путин заявил о необходимости продлить программу семейной льготной ипотеки.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена - продолжена льготная семейная ипотека под 6%», - указал тогда президент.

Дети Россия Владимир Путин

Новости по теме