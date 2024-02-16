Названный в честь Путина район появится в Грозном

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По словам чеченского лидера, новый район будет находиться в центральной части города на площади более 200 гектаров. Там строятся 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и социальные учреждения.

«Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», - заявил Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что новый район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.