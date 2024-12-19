Названные в честь героев Чечни дети получат по 500 тысяч рублей

Он отметил, что поручил ведомствам определить дату до конца 2024 года для проведения такой акции.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие их в в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», - написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что с начала спецоперации в 2022 году из Чечни в поле боевых действий отправились 20,4 тысячи добровольцев. В целом, в рядах России в зоне СВО служили 51 613 бойца.

Семьи, в которых новорожденным детям дадут имена национальных героев, получат 500 тысяч рублей. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.