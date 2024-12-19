19 декабря 2024, 01:41

Названные в честь героев Чечни дети получат по 500 тысяч рублей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Семьи, в которых новорожденным детям дадут имена национальных героев, получат 500 тысяч рублей. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил вTelegram-канале.

Он отметил, что поручил ведомствам определить дату до конца 2024 года для проведения такой акции.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие их в в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», - написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что с начала спецоперации в 2022 году из Чечни в поле боевых действий отправились 20,4 тысячи добровольцев. В целом, в рядах России в зоне СВО служили 51 613 бойца.

Семьи, в которых новорожденным детям дадут имена национальных героев, получат 500 тысяч рублей. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

Рубль Дети Чечня Рамзан Кадыров
18 декабря 2024, 03:34
Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Так называемые дополнительные коммунальные услуги не входят в перечень обязательных платежей. Жители России могут их не оплачивать, заявил в беседе с РИА «Новости» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень», - объяснил он.

Эксперт рекомендовал внимательно проверять договор с управляющей компанией, чтобы в нем не было информации о таких дополнительных услугах. Если их занесли в платежки, то оплачивать их необязательно.

Бондарь отметил, что для отказа от таких услуг нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или поставщику конкретной услуги.

В то же время большая часть услуг в квитанциях требует обязательного платежа. В таких случаях отказаться от оплаты базовых услуг нельзя.

Ранее россиян предупредили, что в почтовых ящиках можно найти поддельные квитанции за ЖКУ.

Поэтому нужно быть внимательнее и не отдавать деньги аферистам, воспользовавшись оплатой по QR-коду.

ЖКХ Законы Россия Деньги
17 декабря 2024, 19:31
Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве и Подмосковье вечером 17 декабря начался снегопад. Синоптики предупредили, что в столице и области в ближайшее время сильно похолодает.

Холод придет в столичный регион по меньше мере на двое суток. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов по Цельсию, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Сильный снегопад привел к ухудшению видимости на московских дорогах. Пробки достигли восьми баллов, но ситуация может усугубиться.

В некоторых округах Подмосковья утром в понедельник снежный покров достиг 27 сантиметров, в уборке улиц и дворов задействовали 74% коммунальной техники региона.

Погода Снегопад Погода в Москве
16 декабря 2024, 19:51
В России с 1 января подорожают водка и коньяк
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость самой дешевой водки в России с 1 января 2025 года превысит 300 рублей. Данные об этом привели в приказе Минфина.

Судя по тексту документа, минимальная цена водки с 1 января составит 349 рублей за 0,5 литра, а коньяка - 651 рубль за тот же объем.

До 472 рублей за 0,5 литра увеличится стоимость бренди и прочих спиртных напитков, произведенных из виноградного, винного, плодового, кальвадосного, коньячного, вискового и ромового дистиллятов.

Российское правительство в целях борьбы с нелегальным производством алкоголя с 2015 года устанавливает минимальные цены на спиртное крепостью более 28%.

Ранее замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина сообщила, что с 1 января 2025 года в России на 4,6% проиндексируют минимальную цену на сигареты.

Алкоголь Минфин РФ
16 декабря 2024, 19:43
В заявлении депутата Ильтякова о «рожалке» не нашли нарушений
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комиссия Госдумы по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксении Горячевой по поводу призыва депутата от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока рожалка работает». Результатами проверки она поделилась в Telegram-канале.

По утверждению комиссии, высказывание Ильтякова не несет оскорбительного или негативного подтекста, а является «просторечным изречением».

«Вся эта история показала гораздо более важную вещь - общество перестает молча терпеть такие заявления», - отметила парламентарий.

Горячева не согласилась с выводом комиссии по этике. Она выразила надежду, что подобные эпизоды отразятся на результатах будущего голосования, ведь их не забудут в обществе.

Также депутат напомнила, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности, а не швыряться бездумно просторечиями.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков позволил высказаться о так называемой работе «рожалки», когда выступал против абортов с целью повышения рождаемости в России

Госдума РФ Женщины Депутаты

Новости по теме