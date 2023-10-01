Названы самые опасные виды рыб для употребления в пищу
Ситуация с экологией в мировом океане привела к тому, что целый ряд рыб оказался опасен для употребления в пищу. Морские обитатели научились накапливать в своих организмах большое количество тяжелых металлов и токсических веществ, которые опасны для человека. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
Кутушов подчеркнул, что из-за содержания метилмеркурия нужно аккуратно употреблять в пищу тунца, особенно жирные части, королевские и атлантические скумбрии чаще всего накапливают в себе ртуть, а в шпротах может содержаться токсический диоксин.
Не избежала загрязнения и речная рыба, поэтому с ней также надо быть очень аккуратным.
«В речной рыбе много солей тяжелых металлов, радионуклидов. Зачастую даже больше, чем в морской, - предупредил токсиколог.
Он добавил, что также не советует употреблять в пищу слабосоленую речную рыбу из-за возможного наличия паразитов.
В список самых безопасных рыб Кутушов включил треску, палтус, камбалу, сельдь, лосось и форель. Он пояснил, что эти виды способны фильтровать и очищать воду от токсинов и загрязнений, а также выделять попавшие в их организм вредные вещества.