06 февраля 2025, 10:38

Названа возможная причина увольнения Борисова из Роскосмоса

РИА «Новости»
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Большая часть сотруднииков Роскосмоса не знали, что утром в четверг глава госкорпорации Юрий Борисов покинет должность. Об этом сообщил источник РБК.

«Все случилось за один вечер», - заявил собеседник журналистов.

Роскосмос
05 февраля 2025, 12:58
Киселев заявил о проклятьях со стороны Запада из-за сжигания гейских сердец
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Ведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что его будут проклинать в западных странах, но поддерживать в России. Об этом журналист заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев*», - заявил он.

При этом, по мнению журналиста, в России его будут поддерживать и с теплотой вспоминать, что телеведущий поддержал свой народ в трудное время.

Издание привело заявление Киселева, сделанное в 2012 году. Тогда он сказал, что геям* нужно запретить донорство крови и спермы, а их сердца, в случае смертельного ДТП, «зарывать в землю или сжигать», потому что они не годятся для пересадки.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что российский лидер Владимир Путин формулирует месседж всему миру. По его словам, глава государства программирует процессы, случающиеся в мире, а россияне понимают их, если понимают самого Путина.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Россия Интервью Запад Владимир Путин
05 февраля 2025, 11:35
Россиян предупредили о способе мошенничества с виртуальным образом карты
Freepik
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Мошенники вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы. С его помощью можно снимать деньги в банкоматах, предупредила пресс-служба ЦБ.

Аферисты звонят пользователям в том числе через мессенджеры. Жертвам заявляют о якобы попытках похищения средств с их счета. Для «предотвращения кражи» россиян просят немедленно установить на телефон мобильное приложение ЦБ.

После этого злоумышленники требуют поднести карту к смартфону и ввести смс-код якобы для авторизации в приложении.

«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах», - заявили в ЦБ.

Минцифры посоветовали россиянам не раскрывать по телефону важную информацию о себе. Речь идет о данных банковских карт, логинах, паролях и кодах из смс-сообщений.

Мошенничество Деньги Центробанк
05 февраля 2025, 10:48
Россиянам посоветовали не надеяться на снижение цен на кофе
Global Look Press
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Мировые цены на кофе сорта арабика не будут снижаться в ближайшие несколько лет. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов.

По его словам, цены на кофе побили рекорды: в конце января стоимость зерен превысила восемь тысяч долларов за тонну, а с 3 февраля - 8,5 тысячи. Из-за этого в мире может вырасти популярность робусты, предположил Иванов.

«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», - отметил он.

Эксперт не исключил, что некоторые люди могут даже начать отказываться от кофе в пользу чая. На фоне подорожания зерен также большее значение могут получить поставщики кофе из африканских и азиатских стран, добавил он.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко обратил внимание на подорожание картошки. Он предположил, что при дальнейшем росте цен россияне будут искать овощу более дешевую замену.

Кофе Экономика Продукты
05 февраля 2025, 10:19
Богатые россияне чаще других не платили по ипотеке
РИА «Новости»
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Доля семей с ипотекой в России, не сумевших внести платеж по ней, увеличилась до максимума со второго квартала 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты ознакомились с данными Росстата. В них сказано, что доля не заплативших хотя бы раз в течение квартала, в июле–сентябре 2024 года выросла до 4,9%, хотя ранее она составляла 4,8%.

Примечательно, что чаще всего не платили россияне, доходы которых выше среднего.

Ранее член комитета Российской Гильдии Риелторов по ипотеке Олеся Белоглазова прокомментировала намерение ЦБ ограничить банки в выдаче ипотеки сроком более чем на 30 лет. По словам эксперта, эта инициатива никак не повлияет на ипотечный рынок. Люди часто погашают ипотечный кредит за семь-восемь лет, хотя оформляли его на 20.

До этого эксперт по недвижимости Анатолий Пысин заявил, что средний доход семьи для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в спальном районе столицы должен быть не менее 300 тысяч рублей.

Банки Рубль Семья Доходы Россия Недвижимость Кредиты Ипотека Росстат Квартиры

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