Названа тройка победителей первого этапа регаты на ПМЭФ-2024

Гонки продлились три дня, экипажи соревновались при умеренно-слабых ветрах на контрастах знойной жары. Лидеры постоянно сменялись из-за рваного ветра.

В первый день «Ахмат» не попал даже в десятку лидеров, но на второй день уже вырвалась на первое место, сумев сохранить его до финиша регаты. Команда Александра Божко победила. Экипажи Dolce Vita Инны Балашовой и Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова также вошли в тройку победителей.

«Как всегда, все решалось в последней гонке, в которой нам нужно было попасть в топ-10. Команда отработала как швейцарские часы благодаря нашему главному козырю - коммуникации», - заявил Божко.

По словам Балашовой, она предпочитает гоняться в море, так как в Москве из-за ветра всегда несправедливые условия. Она отметила, что в этой регате участвовали очень сильные команды. Фролов добавил, что гонки были нервными, но итогом он доволен.

Регата имени Игоря Ченцова стала первым этапом серии Tenzor International Cup , посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте. В ней участвовали 30 команд, составленных из яхтсменов России, Белоруссии, Германии и Сербии. Остальные этапы турнира пройдут в подмосковном Пестово и Сочи.