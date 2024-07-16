Названа стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка
Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 и 970 рублей для легковушек и грузовиков соответственно. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Автодоре».
Также в компании подчеркнули, что эта стоимость будет оставаться неизменной и в будние, и в выходные дни.
По данным собеседников агентства, проезд по всей М-11 (участки «Автодора» без учета 15-58 километров) для водителей легковых автомобилей обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг. Сумма проезда с пятницы по воскресенье составит 3450 рублей.
Водители грузовиков за этот же путь заплатят 6630 рублей, если поездка будет с понедельника по четверг. А с пятницы по воскресенье - 7450 рублей.
Также в «Автодоре» уточнили, что водители могут воспользоваться абонементами, позволяющими экономить до 30% за проезд по участку.
Президент России Владимир Путин лично открыл движение по участку Северного обхода Твери - трассы М-11 «Нева». Глава государства прибыл на участок за рулем Lada Aura.