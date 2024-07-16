16 июля 2024, 18:29

Названа стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка

РИА «Новости»
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Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 и 970 рублей для легковушек и грузовиков соответственно. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Автодоре».

Также в компании подчеркнули, что эта стоимость будет оставаться неизменной и в будние, и в выходные дни.

По данным собеседников агентства, проезд по всей М-11 (участки «Автодора» без учета 15-58 километров) для водителей легковых автомобилей обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг. Сумма проезда с пятницы по воскресенье составит 3450 рублей.

Водители грузовиков за этот же путь заплатят 6630 рублей, если поездка будет с понедельника по четверг. А с пятницы по воскресенье - 7450 рублей.

Также в «Автодоре» уточнили, что водители могут воспользоваться абонементами, позволяющими экономить до 30% за проезд по участку.

Президент России Владимир Путин лично открыл движение по участку Северного обхода Твери - трассы М-11 «Нева». Глава государства прибыл на участок за рулем Lada Aura.

Санкт-Петербург Грузовики Дороги Машины Водители Москва
16 июля 2024, 18:45
«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля
РИА «Новости»
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Видеообращение об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Добрый вечер, дорогие друзья, не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо», - признался он.

При этом Гладков поспешил заверить, что «никакой страшной беды» в этом нет, просто ему нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на вызовы и искать решения актуальных задач, которые стоят перед регионом.

«Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», - добавил губернатор.

Также он отметил, что постарается регулярно отправлять в канал утренние и вечерние сообщения об обстановке в области.

Россия
16 июля 2024, 15:22
«Бить, чтобы не оставлять следов». Слова имама из Казани о насилии в семье вырвали из контекста
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В Коране нет допущений по поводу рукоприкладства, а подвергшимся домашнему насилию женщинам необходимо обращаться за помощью. На это РИА «Новости» указал представитель Духовного управления мусульман Татарстана. Таким образом он отреагировал на разлетевшийся по Сети видеоролик «Как правильно бить жену».

Интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым опубликовало республиканское агентство «Татар-информ». В нем собеседник журналистов несколько раз подчеркнул, что шариат не позволяет бить жену.

Агентство обратило внимание, что некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации распространили вырванную из контекста часть интервью. В ней промелькнула фраза о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо - грех в исламе», - заметил представитель ДУМ Татарстана.

Он также посоветовал жертвам домашнего насилия идти за помощью в полицию и к хазратам (почетный титул религиозного деятеля в исламе - прим. ред.).

Казань Татарстан Семья Женщины Интервью Полиция Коран Домашнее насилие Ислам
16 июля 2024, 13:36
Появились кадры Путина за рулем Aura
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия участка Северного обхода Твери, который стал последней составной частью трассы М-11 «Нева». На мероприятие глава государства приехал на автомобиле Lada Aura черного цвета, кадры показала пресс-служба Кремля.

Президент проехал по новому участку дороги и оценил ее качество. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что автомобиль президенту представили организаторы, и он остался всем доволен.

Lada Aura - не первый автомобиль, на котором Путин ехал самостоятельно за рулем. В 2010 году он проехал на желтом хетчбэке Lada Kalina по маршруту Хабаровск-Чита. Тогда президент отметил, что она «просто хорошая машина».

Также президент ездил за рулем Lada Granta в 2011 году и Lada Vesta - в Великом Новгороде в 2015 году.

Ранее стало известно, что Путин во вторник откроет дорожные объекты в нескольких регионах России.

Кремль Машины Владимир Путин
16 июля 2024, 11:59
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
РИА «Новости»
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Для развития экономики России открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова привело РИА «Новости».

«Для развития экономики страны эти дороги имеют ключевое значение», - отметил он.

Хуснуллин пояснил, что рядом с трассами М-12 Москва - Казань и М-11 Москва - Петербург проживают порядка 5% населения страны.

Кроме того, вице-премьер назвал Северный обход Твери на М-11 «Нева» хорошей трассой и заявил, что лично проверил этот участок дороги.

«Нет замечаний, сам лично проехал. Трасса хорошая», - добавил Хуснуллин.

В общей сложности с 2022 по 2024 год в новых регионах России восстановят порядка двух тысяч километров дорог. По состоянию на июнь 2024 года строители уже восстановили свыше 1350 километров автодорог, в том числе стратегически важные объекты.

Дороги Россия

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