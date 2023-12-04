Названа стоимость новогоднего отдыха в Подмосковье для россиян с двумя детьми

Речь идет о размещении в гостинице с тремя звездами на 3-4 дня, пояснила она. По словам Ломидзе, российские туристы в первую очередь покупали бюджетные и VIP-варианты размещения. К декабрю остались места среднего класса.

Ломидзе подчеркнула, что в 2023 году стоимость отдыха на зимних каникулах на 15-20% выше, чем в прошлом году. Цена будет расти ближе к праздничным датам, предупредила представитель АТОР.

Как пишут «Известия» , в этом сезоне новогодние туры продаются намного активнее - к середине ноября было распродано свыше 50% от всего объема предложений. По оценке Ломидзе, к середине декабря свободных мест будет очень мало.

Россияне чаще выбирают отдых на зимних праздниках на Кубани и Ставрополье, в столичном регионе. Также пользуются спросом такие направления, как Казань, Алтай. Кроме того, туристы из РФ предпочитают зарубежный отдых, выбирая Таиланд и ОАЭ.

Ранее россиянам напомнили о соблюдении техники безопасности при использовании пиротехники на зимних каникулах.