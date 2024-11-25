Названа продолжительность самого короткого светового дня в России

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня - минимальной», - уточнили в планетарии.

В начале декабря на широте Москвы светлое время суток будет длиться семь часов 27 минут, но 21 числа его длина сократится до минимальных в этом году цифр - шесть часов 59 минут. После этого световой день еще немного увеличится - до семи часов 6,5 минуты к Новому году.

В планетарии пояснили, что Солнце будет находиться в созвездии Змееносца до 17 декабря. После этого перейдет в созвездие Стрельца и его полуденная высоте будет около 10 градусов, что в целом характерно для Северного полушария в это время года.

Ранее астрофизик Игорь Чашей рассказал о небольшом затишье на поверхности Солнца, а его коллега Натан Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы.