Названа причина сокращения ассортимента в «Пятерочках»

В компании подчеркнули, что уже начали привлекать сотрудников из других регионов, чтобы обеспечить все магазины необходимыми товарами.

«На распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину», - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас ретейлер оперативно загружает на склады магазинов все необходимые товары и уже в ближайшее время ситуация с наполняемостью полок в торговых точках значительно улучшится.

В начале января жители Урала и Самарской области пожаловались на исчезновение в магазинах торговой сети «Пятерочка» охлажденной курятины. В пресс-службе X5 Group объяснили, что на поставку продукции повлияли сильные морозы и снегопады. В компании подчеркнули, что делают все возможное для обеспечения покупателей.