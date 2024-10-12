Названа причина административного штрафа вдовы Маслякова

В ведомстве пояснили, что в эфире телеканала показали комика Семена Слепакова*, выступавшего на сцене, и сидящего в жюри лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*.

За показ в эфире артистов-иностранных агентов без маркировки главного редактора Светлану Маслякову оштрафовали по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации на четыре тысячи рублей.

О выписанном Светлане Масляковой штрафе стало известно еще во вторник, 8 октября. Но тогда пресс-служба судов Москвы не указала в своем сообщении причин, указав только статью. После сообщение отредактировали.

* включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.