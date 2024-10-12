12 октября 2024, 23:45

Названа причина административного штрафа вдовы Маслякова

РИА «Новости»
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Выписанный Таганским районным судом Москвы административный штраф на четыре тысячи рублей вдове основателя КВН и главному редактору «КВН ТВ» Светлане Масляковой связан с показом в эфире старых выпусков программ с участием артистов-иноагентов без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве пояснили, что в эфире телеканала показали комика Семена Слепакова*, выступавшего на сцене, и сидящего в жюри лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*.

За показ в эфире артистов-иностранных агентов без маркировки главного редактора Светлану Маслякову оштрафовали по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации на четыре тысячи рублей.

О выписанном Светлане Масляковой штрафе стало известно еще во вторник, 8 октября. Но тогда пресс-служба судов Москвы не указала в своем сообщении причин, указав только статью. После сообщение отредактировали.

* включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

Штрафы Телевидение Иноагенты
12 октября 2024, 22:46
Младший сын Кадырова построил на плацу бойцов СОБР «Ахмат»
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Бойцы спецподразделения «Ахмат» провели построение на плацу учебно-тренировочного центра в селе Ахмат-Юрт. Всем процессом командовал младший сын главы Чечни Адам Кадыров. Видео опубликовал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сын провел построение личного состава в качестве главного куратора специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения.

«Адам поблагодарил бойцов за безупречное выполнение поставленных перед ними задач. Ребята активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень», - написал Кадыров.

Он добавил, что по его поручению сын вручил высшую награду республики - Орден Кадырова командиру подразделения Тимуру Эдилову, а личному составу передал новые служебные машины, а также поощрил сотрудников учебного центра.

Кадыров также поблагодарил бойцов за службу и пожелал им успехов в работе на благо России и Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что все ответственные к взрыву на автозаправке в Грозном понесут ответственность за гибель четырех человек. Он подчеркнул, что на месте пожара работают следователи, которые установят причину возникновения огня и последующей детонации цистерны с топливом. Также глава региона принес слова соболезнования семьям и близким погибших.

Взрыв на АЗС в Байсангуровском районе Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. На месте погибли двое взрослых и двое детей. Причиной детонации стал охвативший станцию пожар. От взрывной волны цистерну с топливом выкинуло к жилым домам.

Чечня Рамзан Кадыров Адам Кадыров
12 октября 2024, 12:07
Возраст покупки алкоголя могут поднять в России
РИА «Новости»
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Минздрав России начал прорабатывать вопрос вероятного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению документа, сообщило РИА «Новости».

По информации источника, ведомство разработало план мероприятий по реализации Концепции уменьшения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года, а также дальнейшую перспективу.

Кроме того, в рамках плана проработают вероятность повышения минимального возраста при продаже крепкой алкогольной продукции.

С предложением в министерство о поднятии возрастного порога продажи алкогольной продукции до 21 года обращался депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Ранее российских мужчин предупредили, что чрезмерное употребление пива может привести к импотенции или бесплодию.

Минздрав Алкоголь Депутаты Россия Покупки
12 октября 2024, 07:44
Административное дело завели на Дудя после интервью с Лебедевым
РИА «Новости»
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Прокуратура привлекла блогера Юрия Дудя* к административной ответственности, обвинив его в нарушении законодательства об иностранных агентах после публикации интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В ходе проверки ведомство выяснило, что, будучи включенным в реестр иностранных агентов Дудь* разместил на канале в YouTube видеоролик без маркировки, что материал произведен и распространяется иностранным агентом.

В отношении Дудя* завели дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Максимальная санкция по этой статье - штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее иск в Лефортовский суд на Дудя* и Лебедева подала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ее также возмутили отдельные высказывания обоих мужчин в вышедшем интервью.

Прокуратура РФ Блогеры Интервью
12 октября 2024, 04:15
Россиян предупредили о росте штрафов за просрочку платежей по ЖКХ
РИА «Новости»
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Россиян предупредили, что за неуплату счетов по ЖКХ с 31-го дня просрочки начисляются пени. Об этом РИА «Новости» сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что штрафные санкции предусмотрены частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Бондарь добавил, что если долг не погасили в течение 90 дней, то уже на 91-й ставка будет увеличена до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.

«Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19% годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», - подчеркнул эксперт.

В начале октября в Минстрое РФ рассказали «Известиям» , что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов ЖКУ в среднем составит 11,9%.

Ранее ФАС выявила в России картель в сфере ЖКХ , причем на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей.

Штрафы ЖКХ ЦБ РФ Россия

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