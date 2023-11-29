Названа минимальная стоимость качественного российского вина

«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого. <…> Если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже о`кей», - отметил Титов.

Цена вина зависит от стоимости сырья, а та, в свою очередь, - от финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих продукта. Стоимость игристого вина зависит от валюты приблизительно на 15%. Этикетки зависят от курса валют наполовину: краски, печатное оборудование и бумагу закупают за границей. Зато упаковка и стекло «абсолютно рублевые», добавил Титов. Ключевая ставка тоже в той или иной степени влияет на отрасль, считает он.

Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.