29 ноября 2023, 11:38

Названа минимальная стоимость качественного российского вина

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Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.

«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого. <…> Если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже о`кей», - отметил Титов.

Цена вина зависит от стоимости сырья, а та, в свою очередь, - от финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих продукта. Стоимость игристого вина зависит от валюты приблизительно на 15%. Этикетки зависят от курса валют наполовину: краски, печатное оборудование и бумагу закупают за границей. Зато упаковка и стекло «абсолютно рублевые», добавил Титов. Ключевая ставка тоже в той или иной степени влияет на отрасль, считает он.

Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.

Алкоголь Вино
29 ноября 2023, 10:36
Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе
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Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 15 муниципальных образованиях Крыма. Дополнительно его объявили в Ялте, Алуште, Симферополе, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 15 муниципальных образований», - написал он и перечислил эти территории.

По информации Аксенова, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах ввели режим функционирования «Угроза ЧС». Объем причиненного непогодой ущерба продолжают уточнять.

Ранее, 28 ноября, режим ЧС ввели в 10 муниципальных образованиях республики. Это Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Джанкойский и Черноморский районы.

В ночь на 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае произошел мощный шторм. В селе Морское под Судаком погиб человек.

Всего в Южном федеральном округе пострадали 18 жителей.

Крым Шторм
29 ноября 2023, 07:48
Журналиста Дмитрия Статейнова похоронили на Михайловском кладбище Сухума
РИА «Новости»
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В Абхазии простились с журналистом Дмитрием Статейновым, который умер от сердечного приступа. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума, сообщило РИА «Новости».

Церемония прощания прошла в столице Абхазии. На нее пришли сотни человек, в том числе представители Минобороны республики, Общественной палаты и Союза журналистов. Репортера похоронили на Михайловском кладбище.

Дмитрий Статейнов работал в РИА «Новости», занимался общественной деятельностью и снимал документальные фильмы. Среди известных работ журналиста - картины об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Он умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Дмитрию Статейнову исполнился 41 год, у него остались трое детей.

Журналистика Абхазия
29 ноября 2023, 07:38
Россию обязали выплатить Pussy Riot компенсацию
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить скандально известной панк-группе Pussy Riot компенсацию в размере более 24 тысяч евро за отказ в регистрации НКО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд решил, что коллективу не предоставили подробных инструкций и «формальных требований» для регистрации организации.

«Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», - говорится на сайте ЕСПЧ.

По решению суда Россия должна выплатить каждому истцу - Надежде Толоконниковой*, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному - по 7,5 тысячи евро, а еще 1920 евро заплатить в качестве компенсации издержек.

Трех участниц группы приговорили к двум годам колонии общего режима за хулиганство после акции «Панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Одной из них позже заменили реальный срок условным. Две другие после освобождения, 10 лет назад, заявили о желании создать проект по оказанию юридической помощи заключенным. Однако поданные документы и статус организации не соответствовали друг другу, так что в регистрации НКО им отказали. Коллектив обратился в ЕСПЧ.

Россия вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и не исполняет решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Однако рассматриваемые события относились к более раннему периоду, так что суд решил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд
29 ноября 2023, 04:33
Адам Кадыров получил новое назначение
Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ
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Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», - написал Делимханов.

Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Дети Чечня Рамзан Кадыров

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