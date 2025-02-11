Названа главная причина закрытия магазинов «Светофор» в центре России

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«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса - 106 килограмм продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя - ни даты изготовления, ни сроков хранения», - уточнил канал.

Предположительно, таким образом в магазинах смогли удерживать сравнительно низкие цены на продукты.

По данным канала, проведенные лабораторные исследования показали, что в составе колбасы и пельменях обнаружили ДНК птицы, не заявленные в составе на этикетке. В молочной продукции нашли жиры, дрожжи, консерванты и растительные масла.

Весь фальсификат и просрочку изъяли и уничтожили.

Ранее появилась информация, что ФНС России ликвидирует АО «Инвест Стандарт» , которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.