Названа главная ошибка при выходе на пенсию

02 октября 2023, 03:04
РИА "Новости"
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Оформить статус пенсионера должен сам сотрудник. Необходимые для этого документы следует подавать в строго определенный срок. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что выход на заслуженный отдых не является автоматической процедурой. Работодатель или Социальный фонд также не обязаны заниматься оформлением документов.

«Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично прийти в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно в МФЦ, на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя», - пояснил юрист.

Виноградов также напомнил, что если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то он начнет получать пенсию только с момента регистрации заявления.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бюджете Социального фонда на 2024 год, в котором предусмотрено проведение индексаций пенсий. По данным Минтруда, с 1 января выплаты неработающим пенсионерам увеличатся до 23 405 рублей. Всего на эти цели заложили 10 миллиардов рублей.

Пенсия Пенсионеры Россия
Строительство эстакады через Северо-западную хорду началось в Мневниках в Москве
23 октября 2023, 15:47
Сайт мэра и правительства Москвы
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На северо-западе Москвы строят улично-дорожную сеть. Строительство некоторых объектов в Мневниковской пойме перешло в активную стадию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории Мневниковской поймы планируют построить более 11 километров дорог. Кроме того, рабочий процесс уже начался: возводят бетонные опоры, собирают металлоконструкции и ведут земляные работы.

«В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется возведение эстакады через северо-западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165», - отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в городе думают и о удобстве пешеходов, поэтому для них возведут надземный переход через улицу Нижние Мневники и подземный - на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и 1166. При помощи таких преобразований на этих участках получится соединить набережную Москвы-реки и территорию около станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро.

Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов напомнил, что автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева также в активной фазе строительства.

«Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы сооружение опор завершено. На площадку завезены металлоконструкции, строители приступили к их сборке и установке. Длина моста составит 232 метра», - уточнил Андрей Антипов.

Он заявил, что еще ряд конструкций, которые направлены на улучшение качества жизни жителей Мневниковской поймы, на стадии проектирования. Например, мост для автомобилей в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком «Фили» и Крылатским.

Ранее стало известно, что дорожное покрытие отремонтировали на участке Ленинского проспекта в Москве.

Благоустройство Строительство Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев
Франция обнаружила «русский след» в нашествии клопов
23 октября 2023, 15:05
Википедия
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Французские спецслужбы нашли «русский след» после появления клопов в общественном транспорте и кинотеатрах. Журналисты 20 Minutes предположили, что таким образом РФ «планирует» испортить репутацию республики перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году.

России, по мнению авторов материала, стало якобы выгодно посеять панику и «обострить психоз» по поводу клопов именно перед Играми, которые состоятся летом во французской столице. Таким образом РФ «ответила» на введенные против нее санкции после начала спецоперации на Украине, добавили авторы статьи.

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», - указали обозреватели.

На полосах нескольких агентств мелькали громкие заголовки с ложной информацией. В частности, журналисты писали о «нашествии клопов на Париж» после притока во французскую столицу украинских беженцев. Данные новости авторы 20 Minutes назвали фейковыми.

Ранее портал ERR сообщал, что стремительный рост популяции постельных клопов во Франции стал угрозой для европейских стран. Паразиты встречаются «как в метро, ​​так и в больницах». Из-за большого потока туристов данная проблема может распространиться на все государства ЕС.

Париж Европа Россия Франция
Минздрав и ВОЗ договорились о совместных проектах на территории России
23 октября 2023, 14:37
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения РФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении на российской территории нескольких совместных мероприятий. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко после встречи с гендиректором организации Тедросом Аданом Гебрейесусом. Его процитировал ТАСС.

«По ВОЗ <…> - мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации», - указал Мурашко.

Международную конференцию приурочили к пятой годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.

Ранее Мурашко заявил, что в России нет серьезного дефицита лекарственных средств или медоборудования. Глава Минздрава указал, что власти РФ разработали эффективные механизмы, которые помогают справляться с трудностями. Кроме того, в стране продолжают открывать новые производства и лаборатории.

Здравоохранение Минздрав Россия
«Праздник вкуса» для студентов кулинарных вузов устроили в Москве
23 октября 2023, 13:46
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве для студентов кулинарных вузов провели настоящий «Праздник вкуса». Повара лучших кафе и ресторанов провели мастер-классы, турниры и рассказали, как пользоваться профессиональным оборудованием, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Более чем для 500 ребят прошло масштабное мероприятие, на котором они смогли посетить семь практических мастер-классов поваров известных ресторанов и кафе Москвы, встретиться с работодателями и принять участие в кулинарном турнире и квизе», - поделилась она.

В рамках мероприятия студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, элитные десерты, а также испекли яблочный пирог и два вида багета - с томатом и с зеленью. Кроме этого, опытный бариста научил студентов готовить капучино, латте, раф и другие кофейные напитки.

Изюминкой программы стал мастер-класс от су-шефа известного ресторана и выпускника Первого московского образовательного комплекса Михаила Иванова. Вместе с ним будущие профессионалы приготовили куриный рулет и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле.

В завершение мероприятия участники сделали фотографии в форме, приняли участие в круглом столе.

Ранее шеф-повар Виталий Истомин назвал ошибкой использование сливок в «Карбонаре». Он пояснил, что для настоящей пасты нужно взять желтки, взбитые с бульоном из-под варки пасты и пармезаном.

Образование Москва 2023 Анастасия Ракова

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