Названа главная ошибка при выходе на пенсию

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Он напомнил, что выход на заслуженный отдых не является автоматической процедурой. Работодатель или Социальный фонд также не обязаны заниматься оформлением документов.

«Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично прийти в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно в МФЦ, на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя», - пояснил юрист.

Виноградов также напомнил, что если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то он начнет получать пенсию только с момента регистрации заявления.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бюджете Социального фонда на 2024 год, в котором предусмотрено проведение индексаций пенсий. По данным Минтруда, с 1 января выплаты неработающим пенсионерам увеличатся до 23 405 рублей. Всего на эти цели заложили 10 миллиардов рублей.