Названа дата спила главной новогодней елки России

Елке 84 года, ее высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.

Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.

На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.

Главную новогоднюю елку России - Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, - спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.