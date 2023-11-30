30 ноября 2023, 11:34

Названа дата спила главной новогодней елки России

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Главную новогоднюю елку России — Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, — спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Елке 84 года, ее высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.

Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.

На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.

Главную новогоднюю елку России - Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, - спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Щелково Новый год
30 ноября 2023, 11:41
Свыше 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершили приемную кампанию на конкурс «Доброе сердце столицы». За период с 27 октября по 19 ноября на него подали около 800 заявок более чем 25 тысяч волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Больше всего анкет - 286 - получено в номинации „Я - волонтер“. Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике», - рассказала она.

Конкурс представили в трех направлениях: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В каждом из них - несколько номинаций. Больше всего заявок зарегистрировали в такой, как «Добрая команда. Школа».

Кроме этого, по результатам мероприятия призы и поощрения получат не только победители, но и те, кто помогал в социальных проектах. Это, как отметили НКО, 143 волонтера. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Волонтеры Москвы не только участвуют в крупных мероприятиях города, но и проводят различные акции для всех горожан. Например, в столице стартовал экологический проект «Накорми птицу».

Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых.

Волонтеры Москва 2023
30 ноября 2023, 11:29
Москвичам рассказали о преимуществах «Электронного дома»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве 99% жилых зданий подключили к платформе «Электронный дом». Это удобный и полезный сервис, который постоянно обновляют и дополняют новыми материалами. О его преимуществах рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Например, в базе знаний платформы можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников и многое другое. А в разделе «Вопросы и ответы» - информацию о передаче показаний счетчиков, оплате счетов и так далее.

Еще в одном блоке «Материалы для пользователей» разместили инструкции, листовки и плакаты для вовлечения жильцов в управление домом.

На сегодня сервис насчитывает около 80 статей, связанных с тонкостями ЖКХ. Воспользоваться платформой можно на сайте и в мобильном приложении.

В этом году «Электронный дом» отметил свое трехлетие. О результате работы сервиса - в материале «360».

Москва 2023
30 ноября 2023, 10:54
Ящики для писем Деду Морозу появятся в отделениях «Почты России» 1 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту пятницу, 1 декабря, по всей стране ящики для писем Деду Морозу установят в отделениях «Почты России». Об этом сообщили РИА «Новости».

По информации агентства, адресатом сможет стать не только главный Дед Мороз, проживающий в Великом Устюге, но и его помощники. Среди них - Урал Мороз, Ямал Ири и удмуртский дедушка Тол Бабай.

В Москве в торговых центрах и других учреждениях почтовые ящики появились 18 ноября. Оттуда письма отправят в столичную резиденцию главного волшебника, где он ответит на каждое из них. А самые яркие послания автоматически примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Их авторы получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником.

Новый год - это главный семейный праздник, который отмечают всегда с размахом в ночь с 31 декабря на 1 января. Подготовиться к нему не сложно, труднее выбрать подарок , особенно для самых маленьких. «360» пришел на помощь и подготовил список самых интересных идей.

Новый год Москва 2023
30 ноября 2023, 10:39
Москва будет улучшать отношения с международными партнерами в сфере моды
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Прошедший в столице BRICS+ Fashion Summit стал платформой для обмена опытом с зарубежными партнерами и работы над укреплением позиций в сфере моды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», - отметила она.

Экспортная стратегия Москвы ориентирована на сотрудничество с дружественными государствами, особенно на страны БРИКС. Город будет расширять международное присутствие и экспортные отношения с партнерами.

В начале ноября столичные предприниматели отправились в бизнес-миссию в Китай - в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Там они знакомились с представителями модной индустрии и формами их поддержки. Летом москвичи отправлялись в бизнес-поездку в Бразилию.

Стоит отметить, что оборот индустрии моды в Москве превысил 150 миллиардов рублей в год.

Прошедший в столице BRICS Fashion Summit стал платформой для обмена опытом с зарубежными партнерами и работы над укреплением позиций в сфере моды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мода Москва 2023

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