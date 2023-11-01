Названа дата рассмотрения законопроекта о запрете смартфонов на уроках

По данным собеседника агентства, заседание, на котором инициативу рассмотрят в первом чтении, планируется на 16 ноября. Перед этим законопроект направили в регионы «для подготовки предложений и замечаний».

Группа депутатов и сенаторов внесла проект в Госдуму несколько дней назад. Предполагается, что коррективы внесут в закон «Об образовании». Авторы инициативы предложили запретить ученикам использовать средства связи на занятиях за исключением случаев, когда это необходимо для учебы, и экстренных ситуаций. Действующее законодательство не регулирует использование телефонов школьниками на уроках.

Некоторые учителя считают это предложение важным и необходимым, однако звучат и мнения о том, что принятие подобного закона лишь обострит обстановку в школах.