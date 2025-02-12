Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов

«Сейчас мы находимся в активной стадии разработки. Все понимаем, что времени ограниченное количество, с 1 апреля закон вступает в силу. К 1 апреля будут варианты для проведения этого экзамена», - сказал он.

Президент России Владимир Путин также поддержал законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Обязательное тестирование введут с 1 апреля 2025 года. Методическое сопровождение процесса на себя взял Рособрнадзор. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения на российской территории и знание русского языка. Тестирование будет проходить в муниципальной и государственной общеобразовательной организации.

Ранее на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов.