Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов
Тесты на знание русского языка для детей мигрантов находится в активно стадии разработки, к 1 апреля варианты экзаменов будут готовы. Об этом сообщил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский, его слова привело РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной стадии разработки. Все понимаем, что времени ограниченное количество, с 1 апреля закон вступает в силу. К 1 апреля будут варианты для проведения этого экзамена», - сказал он.
Президент России Владимир Путин также поддержал законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Обязательное тестирование введут с 1 апреля 2025 года. Методическое сопровождение процесса на себя взял Рособрнадзор. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения на российской территории и знание русского языка. Тестирование будет проходить в муниципальной и государственной общеобразовательной организации.
Ранее на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов.