Назван срок введения режима ЧС из-за майских заморозков по всей России

Она подчеркнула, что для введения режима чрезвычайной ситуации необходимо дождаться результатов заседания подведомственной комиссии МЧС.

«После этого будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты», - заявила Лут.

Министр добавила, что низкая температура привела к гибели посевов на площади в более чем один миллион гектаров. Кроме того, есть случаи гибели плодовых насаждений. Но стоимость понесенного аграриями ущерба в ведомстве еще не подсчитали.

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба на фоне майских заморозков ввели 10 субъектов. Кандидат экономических наук Светлана Петрова в комментарии 360.ru заявила, что сложившаяся ситуация снизит объемы урожая овощей, фруктов и ягод, поэтому традиционного снижения цен на эту продукцию осенью можно не ждать.

Режим чрезвычайной ситуации по всей России введут до конца недели из-за понесенного аграриями ущерба, вызванного заморозками. Как сообщили «Известия» , с таким заявлением выступила министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Лут.