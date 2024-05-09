Назван способ спасения растений от сильных заморозков

По его словам, если растения просто побрызгать какими-то препаратами, то это не поможет.

«Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже [вниз], то можно и пораньше», - предупредил он.

При этом Туманов напомнил о безопасности и запрете на разведение открытого огня на дачах.

Еще один эффективный способ защиты от заморозков - обрызгивание растений водой. И, наконец, использование старой пленки и газет, которые нужно накинуть на растения.

Нужно помнить, что если температура опустится ниже -7 градусов, то все эти советы не помогут цветущим растениям, спасать будет нечего. По словам Туманова, «главная потеря - это, безусловно, цветы, пестики и урожай».

Ранее юрист Надежда Локтионова напомнила, что на дачах запрещено выращивать мак снотворный , квамоклит и еще ряд растений, содержащих наркотические вещества.