Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2024 году

Эксперт оценила период с июня по август 2024 года.

«Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», - пояснила она.

Санина добавила, что количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер зарплаты работников, получающих оклад. При этом стоимость рабочих дней в разные месяцы может отличаться, поэтому невыгодно уходить тогда, когда их меньше.

Сервис провел исследование, выяснив, что 69% опрошенных россиян планируют взять отпуск летом. При этом в июне планируют отдохнуть 17% респондентов, в июле - 28%, а в августе - 24%. Кроме того, 31% опрошенных будут работать.

Некоторые участники опроса используют для отдыха несколько дней отпуска (3%). Кому-то хватит недели (9%) или двух (57%), чтобы расслабиться.

Ранее аналитики сервиса Moneyman выяснили, что 27% россиян не планируют отдыхать в этом году.