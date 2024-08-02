Назван простой способ выбрать спелый арбуз одним пальцем

Нужно аккуратно попытаться проткнуть арбузную кожицу ногтем. Если кожура легко поддается, то арбуз полностью еще не созрел. Мякоть, скорее всего, будет не такой сладкой.

Если же кожура будет довольно плотной и потребуется приложить усилия для прокола, то, вероятно, арбуз уже созрел.

Желающие дополнительно убедиться в его спелости могут воспользоваться и другими способами. В частности, при постукивании арбуз должен издавать гулкий звук, а не более глухой. В последнем случае он или еще не созрел, или уже перезрел.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила, что горьковатый или даже металлический привкус арбуза должен насторожить. В нем могут содержаться химикаты.