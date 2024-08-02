02 августа 2024, 02:13

Назван простой способ выбрать спелый арбуз одним пальцем

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Выбрать спелый и сладкий арбуз можно с помощью всего одного пальца. Этот способ довольно простой и эффективный, хотя и не такой известный. Он заключается в использовании ногтя, сообщила Lenta.ru.

Нужно аккуратно попытаться проткнуть арбузную кожицу ногтем. Если кожура легко поддается, то арбуз полностью еще не созрел. Мякоть, скорее всего, будет не такой сладкой.

Если же кожура будет довольно плотной и потребуется приложить усилия для прокола, то, вероятно, арбуз уже созрел.

Желающие дополнительно убедиться в его спелости могут воспользоваться и другими способами. В частности, при постукивании арбуз должен издавать гулкий звук, а не более глухой. В последнем случае он или еще не созрел, или уже перезрел.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила, что горьковатый или даже металлический привкус арбуза должен насторожить. В нем могут содержаться химикаты.

Еда Россия Продукты
02 августа 2024, 02:02
В России призвали жестче наказывать туристов за секс на пляже
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже. Сексом надо заниматься дома, заявил он в интервью телеканалу «Краснодар».

«Вызывает возмущение и удивление поведение отдельных жлобствующих туристов, которые превращают пляжи в место испражнения своей низменной похоти», - сказал он.

По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов. Милонов напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать лес» или свой дом.

Ранее пользователей социальных сетей привлек случай в Сочи. Отдыхающие заметили парочку туристов, занимавшихся сексом прямо на сапборде в море. Похожий случай произошел на пляже сочинского Дагомыса. Туристы запечатлели на камеры оргию двух мужчин и женщины. Также своего зрителя нашла и влюбленная пара, которая решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга.

Краснодар Сочи Женщины Депутаты Мужчины Виталий Милонов Секс
02 августа 2024, 00:47
Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с Днем десантника
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.

« Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что патриотические традиции ветеранов, а также верность присяге и боевому братству стали примером для нынешнего поколения десантников. Они помогают им решать боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

Путин убежден, что бойцы ВДВ и дальше будут защищать независимость и суверенитет страны, вносить существенный вклад в обеспечение нацбезопасности и обороноспособности России.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ.

Праздники Россия Владимир Путин ВДВ
02 августа 2024, 00:08
Российские хирурги вытащили огромного червя из печени мужчины
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В Нижегородской области хирурги провели уникальную операцию по извлечению огромного червя из печени пациента, успевшего также прорасти в диафрагму и правое легкое. Об этом в Telegram-канале «Бокал прессека» сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.

«У молодого парня на УЗИ объемное новообразование в печени. Оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и ее магистральные сосуды, а еще пророс в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое легкое», - написал он.

Он также отметил, что хирурги из Турции и Индии предложили мужчине только трансплантацию поврежденного органа. Только врачи в нижегородском онкодиспансере обошлись без нее.

Нижегородские хирурги извлекли печень из организма, промыли специальным раствором, отрезали сегмент с червем и восстановили сосуды. Послеоперационный период прошел без осложнений. Мужчина уже вернулся к привычной жизни.

Ранее британец Иэн Уэст чуть не погиб из-за осложнений геморроя , который мучил его с 16-летнего возраста.

Больницы Врачи Россия
01 августа 2024, 23:24
«Мы потеряем 100%». Блогер Переина оценила убытки от замедления Youtube
Unsplash
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Еще один массовый сбой в работе YouTube произошел утром в четверг, 1 августа. Пользователи пожаловались как на замедление загрузки роликов, так и на ухудшение качества воспроизведения. В МИД России блогерам посоветовали уходить с площадки на RuTube, но сами контентмейкеры к резкому переходу не готовы. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина заявила, что в таком случае потеряет 100% своих доходов.

По ее словам, проблемы в работе YouTube больнее всего ударят по начинающим блогерам.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов], потому что надо будет быстро переориентироваться, изучить интерфейс других площадок и подготовить контент», - пояснила Переина.

Но она добавила, что блогеры ко всему смогут адаптироваться. В качестве примера она привела Instagram*, после блокировки которого многие успешно перешли в Telegram. Теперь владельцы каналов будут выбирать между RuTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниками». При этом Переина призналась, что ее канал из-за перехода потеряет «практически 100%» дохода, так как сейчас у блога основной площадкой для размещения контента и заработка является YouTube.

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