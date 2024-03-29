Назван новый глава Росморречфлота

Помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на аукционы помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, которые могут стать выгодным приобретением для бизнеса», - подчеркнул Ефимов.

В первую очередь это связано с удобным расположением помещений в оживленных туристических районах, пояснил он. Еще один фактор - статус, поскольку для некоторых компаний важно, чтобы офис или представительство находилось именно в исторической постройке.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров в шести исторических зданиях», - подчеркнул заммэра.

На аукционы выставят помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра.

«Пять помещений общей площадью 362,6 квадратного метра находятся в исторических зданиях, расположенных в центре города в районах Арбат, Тверской, Пресненский и Замоскворечье», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще пять объектов площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположены на юге Москвы в районе Даниловский. Новым собственникам нужно будет провести работы по сохранению объектов согласно условиям договоров купли-продажи.

«После этого они смогут использовать помещения по своему усмотрению, например разместить офисы, магазины, выставочные залы, художественные мастерские или галереи», - пояснил Гаман.

Самое крупное помещение в ЦАО площадью 144,4 квадратного метра располагается на цокольном этаже объекта культурного наследия «Саввинское подворье» на Тверской улице, дом 6, строение 6. У него есть общий вход, окна в приямках и потолки высотой 3,6 метра.

В этом же здании выставят еще одно помещение площадью 47,2 «квадрата». Оно также находится на цокольном этаже, но имеет отдельный вход.

В подвале бывшего доходного дома купца Моисея Кочубея на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1, выставят на продажу помещение площадью 49,3 квадратного метра. В этом здании в 1913–1915 годах вместе с матерью и сестрами жил поэт Владимир Маяковский.

Расположенный на Поварской улице дом № 26 знаменит тем, что в период с 1917-го по 1918 год в нем жил и работал писатель Иван Бунин. Здесь на первом этаже будет продаваться помещение площадью 29,1 квадратного метра с окнами стандартного размера и потолками высотой 3,7 метра. Находится здание неподалеку от станции метро «Арбатская», путь до него пешком составляет около 10 минут.

На цокольном этаже доходного дома купца Михаила Бабанина в Климентовском переулке, 6 можно будет приобрести помещение площадью 92,6 квадратного метра. Здание расположено в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая».

Помимо этого, на торги выставят четыре помещения в ЮАО общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Комплексе жилых домов «Хавско-Шаболовский», возведенного в 1921–1930 годы.

Два из них находятся в зданиях на улице Лестева (дом 15, корпус 1 и дом 21/61, корпус 1), еще два - на Серпуховском валу, 28.

Пятое помещение в ЮАО расположено в подвале здания на улица Шухова, дом 11/16, в объекте культурного наследия «Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 годы».