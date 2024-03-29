29 марта 2024, 12:58

Назван новый глава Росморречфлота

РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Прежнего руководителя ведомства Захария Джиоева освободили от должности по его просьбе. Он возглавлял Росморречфлот с 2022 года.

Тарасенко родился во Владивостоке в 1963 году, с 1985 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах, после чего трудился в различных должностях в государственных и коммерческих структурах.

С октября 2017 года по сентябрь 2018 года он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Тарасенко с 2018-го по 2020-й являлся заместителем руководителя Росморречфлота.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что технические и военные возможности России обеспечат полную безопасность в акватории Черного моря , несмотря на все внешние угрозы.

Черное море Россия Михаил Мишустин
29 марта 2024, 11:27
Мусульмане Подмосковья помолились о пострадавших у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Представители Духовного управления мусульман России прочитали у здания «Крокус Сити Холла» молитвы за души погибших и выздоровление пострадавших. «360» показал кадры.

Пятница является для мусульман священным днем, 29 марта - первая пятница после теракта. Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов совместно с имамами Красногорска провел молебен у мемориала в священный для мусульман день.

В молитве муфтий попросил мира погибшим и осудил теракт. Он напомнил, что Россия - многоконфессиональная и многонациональная страна, а произошедшее стало большой бедой.

«В этот пятничный день мы приехали, чтобы совершить молитву по жертвам этого тяжелого теракта. В нашей душе боль от того, что происходило. Это очень тяжелая трагедия для всех, вне зависимости от вероисповедания. Во всех наших мечетях пройдут поминальные молитвы. Мы покажем, что мы все вместе. Мы молим Всевышнего, чтобы такое больше не происходило в мире», - сказал Аббясов.

Также он подчеркнул, что мусульмане всего мира жестко осудили теракт.

«Здесь на мемориале большое количество венков из стран арабо-исламского мира. С первых дней мы получали слова соболезнования от всех международных организаций исламского мира», - добавил Аббясов.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.

Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:08
Владимир Ефимов: 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги в Москве
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Помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на аукционы помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, которые могут стать выгодным приобретением для бизнеса», - подчеркнул Ефимов.

В первую очередь это связано с удобным расположением помещений в оживленных туристических районах, пояснил он. Еще один фактор - статус, поскольку для некоторых компаний важно, чтобы офис или представительство находилось именно в исторической постройке.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров в шести исторических зданиях», - подчеркнул заммэра.

На аукционы выставят помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра.

«Пять помещений общей площадью 362,6 квадратного метра находятся в исторических зданиях, расположенных в центре города в районах Арбат, Тверской, Пресненский и Замоскворечье», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще пять объектов площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположены на юге Москвы в районе Даниловский. Новым собственникам нужно будет провести работы по сохранению объектов согласно условиям договоров купли-продажи.

«После этого они смогут использовать помещения по своему усмотрению, например разместить офисы, магазины, выставочные залы, художественные мастерские или галереи», - пояснил Гаман.

Самое крупное помещение в ЦАО площадью 144,4 квадратного метра располагается на цокольном этаже объекта культурного наследия «Саввинское подворье» на Тверской улице, дом 6, строение 6. У него есть общий вход, окна в приямках и потолки высотой 3,6 метра.

В этом же здании выставят еще одно помещение площадью 47,2 «квадрата». Оно также находится на цокольном этаже, но имеет отдельный вход.

В подвале бывшего доходного дома купца Моисея Кочубея на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1, выставят на продажу помещение площадью 49,3 квадратного метра. В этом здании в 1913–1915 годах вместе с матерью и сестрами жил поэт Владимир Маяковский.

Расположенный на Поварской улице дом № 26 знаменит тем, что в период с 1917-го по 1918 год в нем жил и работал писатель Иван Бунин. Здесь на первом этаже будет продаваться помещение площадью 29,1 квадратного метра с окнами стандартного размера и потолками высотой 3,7 метра. Находится здание неподалеку от станции метро «Арбатская», путь до него пешком составляет около 10 минут.

На цокольном этаже доходного дома купца Михаила Бабанина в Климентовском переулке, 6 можно будет приобрести помещение площадью 92,6 квадратного метра. Здание расположено в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая».

Помимо этого, на торги выставят четыре помещения в ЮАО общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Комплексе жилых домов «Хавско-Шаболовский», возведенного в 1921–1930 годы.

Два из них находятся в зданиях на улице Лестева (дом 15, корпус 1 и дом 21/61, корпус 1), еще два - на Серпуховском валу, 28.

Пятое помещение в ЮАО расположено в подвале здания на улица Шухова, дом 11/16, в объекте культурного наследия «Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 годы».

Москва
29 марта 2024, 09:46
Фигурант дела о теракте мог лишиться статуса предпринимателя
РИА «Новости»
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Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«У Касимова, вероятно, были проблемы с налоговой инспекцией. Он находился под угрозой лишения статуса ИП», - отметил он.

По предварительной информации, ФНС приняла решение закрыть ИП Касимова. Однако оно до сих пор открыто, что свидетельствует о подаче протеста на прекращение деятельности третьими лицами или самим Касимовым.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Касимову меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие установило, что он сдавал квартиру напавшим на «Крокус» боевикам. В свою защиту мужчина отвечал, что ему не было известно о замысле боевиков.

Касимову 32 года, он является уроженцем Киргизии, но получил российское гражданство и держит свое кафе в Путилково. К уголовной ответственности ранее его не привлекали.

ФНС РФ Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 09:25
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи
РИА «Новости»
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МИД России станет отдельно согласовывать каждый контакт дипломатических представителей Европы в Москве с властями после их отказа провести встречу с Сергеем Лавровым перед президентскими выборами. Об этом глава ведомства рассказал «Известиям».

За два дня до выборов президента Лавров приглашал послов Евросоюза для разговора, но они отказались от встречи. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что европейские дипломаты должны пояснить, что именно они делают в России, если не хотят контактировать с Лавровым.

«Они находятся в России и не хотят общаться с главой МИД. Мы сообщили им, что отныне министерство будет рассматривать отдельно каждую их просьбу пообщаться с российскими властями, будь то атташе или посол», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Европа притихла после команды администрации США признать президентство Владимира Путина.

Сергей Лавров Европа Россия МИД РФ

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