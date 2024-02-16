Назван источник похожих на взрывы звуков в Ростовской области

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Он подчеркнул, что получил много вопросов от жителей в связи с возникновением громких звуков в разных концах области.

«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем», - написал Голубев.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в пятницу, 16 февраля.

По словам очевидцев, кроме сильного грохота, они ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен. Кроме того, в городе сработали сирены воздушной тревоги.