16 февраля 2024, 18:26

Назван источник похожих на взрывы звуков в Ростовской области

РИА «Новости»
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Прогремевшие в Ростовской области звуки взрывов долетели до региона из зоны проведения спецоперации, где подразделения российских войск выполняли поставленные задачи. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что получил много вопросов от жителей в связи с возникновением громких звуков в разных концах области.

«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем», - написал Голубев.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в пятницу, 16 февраля.

По словам очевидцев, кроме сильного грохота, они ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен. Кроме того, в городе сработали сирены воздушной тревоги.

Военные Взрывы Россия
16 февраля 2024, 17:46
Рынок труда в России актуализируют
РИА «Новости»
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Российские власти поставили перед собой задачу актуализировать рынок труда на ближайшие годы. Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика», - заметил глава государства.

В 2024 году главным трендом на рынке труда будет возможность построить карьеру в государственных компаниях. Об этом ранее заявила HR-специалиста Марина Присталова. В ближайшие годы госсектор станет основным работодателем, добавила эксперт.

Большинство компаний ищут сотрудников, которые умеют планировать и эффективно использовать свое время. В сервисе «Работа.ру» назвали это самым ценным навыком кандидата.

Россия Работа Владимир Путин
16 февраля 2024, 17:21
Панду Катюшу из Московского зоопарка заманили в большой вольер
РИА «Новости»
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Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась заманить Катюшу в большой вольер на кормление. Кадры с мамой и ее детенышем опубликовала в своем Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах маленькая панда Катюша пьет молоко лежащей на боку матери Диндин. Видимо, медведица выманила детеныша в большой вольер, в котором сама Катюша пока еще не решается задерживаться, несмотря на усилия ее матери.

«Ну хитра… Новая стратегия, заманила на кормление», - прокомментировала Акулова.

Катюша уже достаточно взрослая, чтобы питаться не только молоком. Например, на Новый год ей подарили торт с лакомствами для панд.

Она также попробовала и бамбук - традиционную пищу китайских медведей.

Повзрослевшая Катюша вместе с заботливой матерью Диндин тренирует все нужные навыки - от ловкости и выносливости до хватания палочек с помощью шестого псевдопальца.

Видео Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
16 февраля 2024, 16:43
Путин указал на стабильность работы российской промышленности
РИА «Новости»
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Российская промышленность в последнее время стабильно и уверенно развивается, несмотря на попытки внешнего вмешательства. Об этом на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности страны заявил президент Владимир Путин.

«Отечественная промышленность стабильно работает, появились новые каналы доставки компонентов и сырья, связи с заинтересованными партнерами», - сказал он.

Путин отметил, что машиностроение и легкая промышленность входят в перечень отраслей, которые успешно справляются с задачей импортозамещения.

«Промышленность в России уверено развивается, невзирая на попытки внешнего давления», - добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что оставленные в России производства западных компаний попали в надежные руки местных рабочих, которые уже получили необходимые навыки для продолжения деятельности.

Путин добавил, что благодарен иностранным управленцам за создание отличных коллективов и культуры производства, но теперь предприятия продолжат работать самостоятельно.

Россия Владимир Путин Промышленность
16 февраля 2024, 15:56
В Магадане подготовят поправки об эвтаназии опасных бездомных собак
РИА «Новости»
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В Магадане подготовят предложения по поправкам, допускающим эвтаназию безнадзорных животных, которые представляют общественную опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Гришан.

По его информации, за два неполных месяца этого года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей.

Люди жаловались на бесконтрольный выгул домашних животных и встречи с беспризорными собаками на улицах города. Были случаи нападений. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в январе в результате пострадали 18 горожан.

Гришан напомнил, что отлов бродячих псов проводят в рамках мунконтракта с общественной организацией «Право на жизнь». Он будет действовать до конца 2024 года. На эти цели из бюджета направили около шести миллионов рублей.

Мэр добавил, что понимает переживания магаданцев из-за проблемы. На фоне этого он дал поручение правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Их согласовали с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области, заключил Гришан.

Животные

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