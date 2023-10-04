Найдут способ обойти. Аналитик оценил эффективность блокировок VPN Роскомнадзором
Технически запретить работу VPN-сервисов в России возможно. Однако люди все равно найдут способ обхода блокировок, рассказал «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Эффективность блокировок По словам эксперта, уже сейчас существуют инструменты, которые успешно используются для ограничения работы сервисов VPN. Достаточно эффективен в этом плане реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом опытные пользователи, которым целенаправленно нужно получить доступ к какой-либо информации или ресурсу, так или иначе найдут способ обойти блокировки.
«Опять же, рекомендации по обходу блокировок фактически есть в открытом доступе. Поэтому было бы желание - возможность так или иначе найдется», - подчеркнул эксперт.
С другой стороны - несмотря на наличие таких возможностей, ими пользуется лишь небольшая доля юзеров.
«Поэтому в целом можно говорить, что эти блокировки достаточно эффективные. <…>То есть человек столкнулся с блокировкой, он не пытается ее преодолеть, как-то обойти», - добавил Ульянов.
Действительно ли начнут блокировать VPN-сервисы Специалист также оценил вероятность того, что Роскомнадзор начнет блокировать VPN-сервисы с 1 марта 2024 года. По его словам, необходимо посмотреть на источник данной информации. О ее достоверности можно говорить, когда есть закон, принятый в конкретной формулировке.
«Сейчас пока на уровне инициативы с чьей-то стороны это было выражено. Я не исключаю, что такое может быть. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что да, такое может произойти», - отметил Ульянов.
Несмотря на то, что некоторые инициативы об ограничении VPN не сработали, существуют другие методы, которые оказались успешными в блокировке нежелательных социальных сетей, заключил эксперт.
Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин ранее сообщил, что Роскомнадзор с марта следующего года будет блокировать все VPN-сервисы , которые позволяют заходить на заблокированные ресурсы.