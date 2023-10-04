Найдут способ обойти. Аналитик оценил эффективность блокировок VPN Роскомнадзором

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Эффективность блокировок По словам эксперта, уже сейчас существуют инструменты, которые успешно используются для ограничения работы сервисов VPN. Достаточно эффективен в этом плане реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом опытные пользователи, которым целенаправленно нужно получить доступ к какой-либо информации или ресурсу, так или иначе найдут способ обойти блокировки.

«Опять же, рекомендации по обходу блокировок фактически есть в открытом доступе. Поэтому было бы желание - возможность так или иначе найдется», - подчеркнул эксперт.

С другой стороны - несмотря на наличие таких возможностей, ими пользуется лишь небольшая доля юзеров.

«Поэтому в целом можно говорить, что эти блокировки достаточно эффективные. <…>То есть человек столкнулся с блокировкой, он не пытается ее преодолеть, как-то обойти», - добавил Ульянов.

Действительно ли начнут блокировать VPN-сервисы Специалист также оценил вероятность того, что Роскомнадзор начнет блокировать VPN-сервисы с 1 марта 2024 года. По его словам, необходимо посмотреть на источник данной информации. О ее достоверности можно говорить, когда есть закон, принятый в конкретной формулировке.

«Сейчас пока на уровне инициативы с чьей-то стороны это было выражено. Я не исключаю, что такое может быть. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что да, такое может произойти», - отметил Ульянов.

Несмотря на то, что некоторые инициативы об ограничении VPN не сработали, существуют другие методы, которые оказались успешными в блокировке нежелательных социальных сетей, заключил эксперт.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин ранее сообщил, что Роскомнадзор с марта следующего года будет блокировать все VPN-сервисы , которые позволяют заходить на заблокированные ресурсы.