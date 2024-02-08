08 февраля 2024, 14:32

Найденный на Тверской улице уникальный клад передадут в Музей Москвы

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При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Артефакты обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие находилась территория Белого города», - отметил он.

Коллекция богата фрагментами глиняной посуды - кувшинов и горшков из разнообразных материалов. Помимо керамических объектов, археологи раскопали уникальные образцы печной кафельной плитки. Кроме того, при раскопках на Тверской улице нашли отдельные металлические предметы. Среди них - старинная застежка, столовый нож, десятикопеечная монета и другие.

Ранее в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.

Музеи Археология Москва
08 февраля 2024, 13:56
Песков рассказал, когда Кремль опубликует интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Точное время публикации станет известно позже. На сайте разместят видео беседы, а таже транскрипт на русском и английском языках, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Оно (интервью - прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним», - сказал Песков.

Интервью президента России с американским журналистом выйдет на сайте Кремля уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона. Сам представитель СМИ сообщал, что запись беседы появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России. Беседу будут анализировать не один день, добавил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:54
Пожилые москвичи станут экспертами в кинематографе
Unsplash
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Для участников «Московского долголетия» состоится серия образовательных лекций о кинематографе, которые пройдут в киноцентре «Октябрь», расположенном на Новом Арбате. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Лекторы подробно расскажут пенсионерам, как режиссеры показывали Москву на протяжении десятилетий - от зарождения киноискусства и первых немых лент до современных фильмов. Слушатели также подробно изучат локации, где снимали знаменитые киноленты.

«Горожане старшего поколения смогут расширить знания в области москвоведения и взглянуть на город глазами великих режиссеров», - отметил Филиппов.

Любители кино смогут посещать лекции каждый понедельник. Лекции доступны для старшего поколения москвичей, включая женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Зарегистрироваться на встречу можно в любом центре «Московского долголетия».

Кроме этого, в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье вошли лыжи и керлинг. Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.

Отдых Пенсионеры Кино Активное долголетие Образование Москва
08 февраля 2024, 13:42
Топ-менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании
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Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» — будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» - будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Таким образом менеджмент «Яндекса» станет крупнейшим совладельцем фирмы и будет контролировать структуру под названием FMP. Предполагается, что в нее войдут до 50 человек. При этом ни один из них не будет иметь в «Яндексе» более 5%.

Ранее Yandex N.V. сообщила о продаже российского бизнеса «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки включает в себя в дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в стране. Компания является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий, которая дает работу талантливой молодежи, подчеркнул Песков.

Яндекс Бизнес
08 февраля 2024, 13:34
Реестр ИИ-решений для строительной отрасли появится в России
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Искусственный интеллект сегодня работает во многих отраслях экономики, в том числе в строительстве. В этой сфере технологии ИИ активно применяют для решения локальных задач, но возможности для их использования постоянно расширяются. Для внедрения искусственного интеллекта при участии Министерства строительства и ЖКХ России сформировали экспертную группу, которую возглавил ДОМ.РФ.

По мнению экспертов, у искусственного интеллекта большой потенциал в стройке: от безошибочного проектирования и подбора кадров до умных домов и роботов. Технологии не заменят профессиональных строителей, но станут эффективными помощниками.

«Мне кажется, это очень перспективное направление с точки зрения объединенных датасетов - мы можем получить датасеты другого масштаба», - уточнил девелопер Тимофей Лютомский.

Искусственный интеллект также помогает спрогнозировать количество стройматериалов и оборудования, ускорить проектирование, усилить контроль, повысить производительность, снизить издержки, следовательно, и уменьшить себестоимости строительства. Для этого участникам рынка нужны прозрачные и понятные правила игры: методология и широкий выбор ИИ-решений.

«Информационная система на массиве больших данных анализирует фотографии котлована, стен и прочего и с точностью порядка 97% может предсказать, есть ли у застройщика отклонение по срокам, какие-то риски, или все в порядке», - пояснил руководитель экспертной группы, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.


«Таким образом, мы комплексно решаем задачу: готовим нормативную базу, методологическую, кадровую. Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5-10 лет может достигнуть 2,7 триллиона рублей», - обратил внимание руководитель экспертной группы.

Реестр ИИ-решений учитывает интересы бизнеса, но прежде всего - людей. В работе активно участвуют и девелоперы, чтобы выстроить доверие между участниками рынка, особенно в части обмена данными, содержащимися в датасетах и необходимыми для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта.

«Если полноценно внедрить искусственный интеллект по направлению от продажи квартир до определения путей строительства, градпотенциала, наблюдения за ходом строительства и все это посчитать, мы получаем экономический эффект почти три триллиона рублей за 10 лет следующего экономического цикла», - отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

В рамках работы экспертной группы создадут реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Этим займется Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с Минстроем. Реестр станет своего рода картой ИИ-решений в отечественном строительном секторе, поможет оценить уровень проникновения нейросетей в нынешние бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Сейчас искусственный интеллект чаще всего применяют в строительной сфере для предикативной аналитики. Технологии используют, чтобы спрогнозировать сроки возведения жилья и предотвратить появление долгостроев.

У экспертной группы есть еще несколько значимых направлений работы, которыми важно заниматься параллельно с созданием реестра ИИ-решений, сообщил Козак. В первую очередь это подготовка нормативно-правового регулирования обмена данными, так как именно они лежат в основе развития искусственного интеллекта. Второй важнейший блок - создание методики оценки внедрения технологий ИИ.

Искусственный интеллект Строительство Недвижимость Бизнес

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