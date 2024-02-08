Найденный на Тверской улице уникальный клад передадут в Музей Москвы

При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Артефакты обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие находилась территория Белого города», - отметил он.

Коллекция богата фрагментами глиняной посуды - кувшинов и горшков из разнообразных материалов. Помимо керамических объектов, археологи раскопали уникальные образцы печной кафельной плитки. Кроме того, при раскопках на Тверской улице нашли отдельные металлические предметы. Среди них - старинная застежка, столовый нож, десятикопеечная монета и другие.

Ранее в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.