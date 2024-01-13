13 января 2024, 02:59

Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» продали за 2,5 миллиона рублей

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Сценарии к двум сериям ситкома «Друзья», которые 25 лет назад нашли в мусоре, теперь продали на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух с половиной миллионов рублей). Информацию об этом опубликовали на сайте аукционного дома Hansons.

По данным дома, наброски сюжета сначала оценивали в 600-800 фунтов стерлингов, однако их стоимость резко поднялась после получения 219 заявок со всего мира. Обращения приходили из США, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии, ОАЭ и Украины.

«Молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов. Общая сумма, которую заплатил иностранный онлайн-покупатель, составила 28 864 фунта (с налогами и сборами)», - сказано в сообщении.

Сценарий серий называются «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II». Их попытались уничтожить в 1998 году после конца съемок, однако экс-сотрудница студии в Лондоне нашла их и забрала.

Ранее письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Монтевидео за 12 тысяч долларов. Послание написано от руки, в нем был прикреплен снимок отправителя в 1909 году.

Аукционы Сериалы Деньги Мусор
13 января 2024, 02:15
Выдворенного из Латвии российского пенсионера встретили на границе
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков приехал в Россию. На границе его встретили журналисты и чиновники, сообщил Telegram-канал RT.

Пенсионеру пообещали, что в России его «не оставят и не бросят». Помочь мужчине вызвался губернатор Псковской области Михаил Ведерников, назвавший депортацию «проявлением русофобии и слабоумия». Близких родственников у мужчины в РФ нет: в Латвии остались жена, дети и внуки.

Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Проигнорировав нормы закона, ему дали час на сбор вещей , после чего повезли к границе. Пенсионеру не позволили оспорить вердикт и решить финансовые вопросы.

Ранее Управление по делам миграции и гражданства Латвии сообщило, что депортация из страны угрожает 1167 гражданам России , большинство из них - пенсионеры. Причиной стало отсутствие запроса на получение вида на жительство, процесс оформления которого усложнился: правительство отказывается продлевать временные документы и ввело обязательный экзамен на знание местного языка для получения постоянного ВНЖ.

Латвия Пенсионеры Россия
13 января 2024, 02:13
Ученые выяснили, какие убеждения мужчин плохо влияют на их эрекцию
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На эрекцию мужчин влияют убеждения о мужественности. Об этом узнали ученые из Цюрихского университета после исследования. Результаты их работы опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior.

Там сказано, что мужчины, видящие мужественность нестабильным показателем, который непрерывно нужно зарабатывать и заслуживать, чаще испытывают проблемы с эректильной функцией. По мнению экспертов, это связано с большим уровнем стресса. Он особенно проявляется в сексуальных отношениях и вызывает дисфункцию.

В ходе изучения специалисты опросили 507 мужчин. Им задавали вопросы, которые относятся к социально-демографическим характеристикам, сексуальной жизни, мужественности, убеждениям и самостигматизации.

Ранее уролог-андролог Александр Лубенников заявил, что для сохранения стабильной эрекции после 50 лет важно следить за весом и психическим здоровьем. Он отметил, что мужчинам следует хорошо питаться и заниматься спортом.

Исследования Ученые Мужчины
13 января 2024, 01:47
Венедиктов подал иск против топ-менеджеров «Газпром-Медиа» из-за закрытия «Эха»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* подал иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» и совету директоров радиостанции в связи с ее закрытием. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск приняли еще в декабре прошлого года. Как заявил сам Венедиктов* изданию, ответчиками выступят четверо нынешних и один бывший член совета директоров радиостанции. Исходя из заявления, журналист намерен взыскать с них убытки, которые пришлось понести его акционерному обществу ООО «Эмхк» после закрытия радио.

Ранее бывшему журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву** выписали штраф на 45 тысяч рублей, потому что он не поставил маркировку иноагента. Мужчину признали иностранным агентом еще в октябре 2022 года и уже несколько раз привлекали к административной ответственности за отсутствие соответствующей его статусу пометки.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.

Суд Россия Иноагенты
13 января 2024, 00:10
Ученые выяснили, что нагрев мирового океана привел к аномалиям по всему миру
Читайте нас в: Google Новости
Многие аномальные природные явления произошли из-за температуры мирового океана, которая в прошлом году достигла максимального показателя за всю историю наблюдений. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на новое исследование в журнале Advances in Atmocultural Sciences.

В материале сказано, что ученые пользовались данными, собранными со всех морей и океанов планеты. Они определили показатель тепла в первых 2000 метрах поверхности.

Главными причинами нагревания воды в океане стали большие выбросы углекислого газа в атмосферу и природное явление Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть океана становится теплее примерно на три градуса. В итоге средний показатель температуры оказался на 0,1 градуса выше, чем в 2022 году.

Еще в августе 2023 года в климатической службе Copernicus заявили, что средняя температура поверхности океана выросла до максимальных значений - 20,96 градуса. Этот показатель побил все рекорды за историю наблюдений. До этого самый теплый результат был в 2016 году - 20,95 градуса.

Мировой океан считают самым очевидным индикатором глобального потепления. Именно он поглощает 90% тепла, накопленного в земной системе. Наблюдения ученых показали, что вода последние 10 лет нагревалась сильнее. Из-за жары поднялся уровень стратификации в океане, что сократило количество кислорода в воде и негативно отразилось на морских существах.

В отчете консорциума Global Water Monitor написано, что ряд самых тяжелых природных катаклизмов в 2023 году произошел из-за сильных циклонов, которые принесли ливни в Ливию, Грецию, Новую Зеландию и Австралию. Этому посодействовало повышение морской температуры. Специалисты прогнозируют увеличение числа подобных событий в будущем.

Ранее ученые предсказали, что наступивший 2024 год будет самым жарким в истории. Глобальная температура в 2023-м превысила средний показатель на 1,4 градуса. В этом году ее значение может увеличиться на 1,5 градуса.

Исследования Ученые История

Новости по теме