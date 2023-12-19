Навигатор Russpass научился строить маршрут по Московскому зоопарку

Благодаря умному боту горожане легко могут прийти в гости к символу Московского зоопарка манулу Тимофею или панде Диндин и ее четырехмесячному детенышу. Кроме того, можно познакомиться с жирафом Липой, семейством капибар, пингвинами Гумбольдта и другими животными.

Вольер каждого животного обозначен на нескольких онлайн-картах. Гости зоосада могут выбрать удобное приложение и создать маршрут. Кроме того, умный навигатор подскажет, где в зоопарке можно найти туалет, магазин или кафе.

В меню бота включили и другие полезные материалы. С их помощью можно посмотреть на бытовую жизнь зоопарка и погрузиться в непростую работу киперов, ветеринаров и зоологов.

Вдобавок желающие смогут узнать об обитателях центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Материал содержит и полезные советы для посетителей: например, в какое время лучше приходить, чтобы увидеть, как принимает ванну гималайский медведь.

Ранее в Московском зоопарке открыли самую большую экологичную елку России.