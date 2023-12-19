19 декабря 2023, 11:00

Навигатор Russpass научился строить маршрут по Московскому зоопарку

Сайт мэра и правительства Москвы
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Туристический сервис Russpass создал Telegram-бота, который построит нужный маршрут в Московском зоопарке. Цифровой помощник покажет расположение вольеров 11 зверей и расскажет об обитателях старейшего зоопарка России. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря умному боту горожане легко могут прийти в гости к символу Московского зоопарка манулу Тимофею или панде Диндин и ее четырехмесячному детенышу. Кроме того, можно познакомиться с жирафом Липой, семейством капибар, пингвинами Гумбольдта и другими животными.

Вольер каждого животного обозначен на нескольких онлайн-картах. Гости зоосада могут выбрать удобное приложение и создать маршрут. Кроме того, умный навигатор подскажет, где в зоопарке можно найти туалет, магазин или кафе.

В меню бота включили и другие полезные материалы. С их помощью можно посмотреть на бытовую жизнь зоопарка и погрузиться в непростую работу киперов, ветеринаров и зоологов.

Вдобавок желающие смогут узнать об обитателях центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Материал содержит и полезные советы для посетителей: например, в какое время лучше приходить, чтобы увидеть, как принимает ванну гималайский медведь.

Ранее в Московском зоопарке открыли самую большую экологичную елку России.

Животные Зоопарки
19 декабря 2023, 11:16
Новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой» выпустили в Москве
Freepik
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Центры госуслуг «Мои документы» и Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара представили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой», в котором собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы. Об этом сообщили на официальном портале мэрии Москвы.

«В преддверии зимнего праздника и длинных выходных выпускаем новогодний вкладыш в буклет „Метр с книжкой“. Здесь собрана полезная литература к Новому году для детей», - рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина.

Собранные рекомендации помогут привить детям любовь к чтению. Специалисты также дали родителям советы, как читать с детьми от ноля до семи лет, а также какие жанры лучше выбрать в соответствии с возрастом ребенка.

Так, детям до полутора лет посоветовали книги Агнии Барто «Игрушки», Эрика Карла «Очень голодная гусеница», Анастасии Орловой «Яблочки-пятки: стихи для самых маленьких» и других известных авторов.

Филолог Евгения Усачева предложила, как решить проблему подросткового чтения. Она посоветовала продемонстрировать понятную и близкую к их мировоззрению литературу.

Книги Праздники Дети Новый год Литература Москва 2023
19 декабря 2023, 11:02
Девятилетнего мальчика вернули в Россию из Винницкой области
РИА «Новости»
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В Москву прилетел девятилетний мальчик, который не мог вернуться к матери из-за запрета на въезд россиян на Украину. Его переправили на родину при посредничестве Катара, сообщили РИА «Новости» в аппарате уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенок вместе с сопровождающей прибыли в Москву, аэропорт Внуково, 19 декабря в 00:45», - заявил представитель омбудсмена.

До 2019 года мальчик жил в Ярославской области. Когда отец погиб, мать отвезла сына к бабушке в Винницкую область. С началом спецоперации киевский режим запретил въезд гражданам России, из-за чего женщина не могла самостоятельно забрать ребенка на родину. К делу подключились Мария Львова-Белова и представители Катара.

Детский омбудсмен участвовала в возвращении двух детей в Россию, еще 48 отправили родным на Украину и в другие страны мира. В переговорах участвовали международные организации и третьи страны.

В Эстонии, Германии, Дании и Польше начали изымать детей украинских беженцев. Родители попросили помощи в постпредстве России при ООН.

Дети Россия Украина Катар
19 декабря 2023, 10:30
Двух человек придавило бетонными блоками в бытовке на юге Москвы
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Бетонные блоки упали на бытовку в районе Царицыно на юге Москвы, из-за чего придавило двух человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, люди находятся под завалами. О состояние здоровья пострадавших пока неизвестно, однако они находятся в сознании и подают звуки.

Несчастный случай произошел на территории стройки. В результате таяния снега блоки повело на рядом стоящую бытовку.

На месте происшествия уже работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы. Несчастный случай произошел на Новочеремушкинской улице.

Строительство Москва 2023
19 декабря 2023, 10:10
Цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»
Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Электронные социальные проекты Москвы подготовили новогодние задания и подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», который открыли в столице 15 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Павильоны проекта «Миллион призов» разместили на 10 фестивальных площадках: там участники «Активного гражданина», «Электронного дома» и «Города заданий» смогут побороться за призы. Кстати, те, кто выполнит особые задания от организаторов, получат особые вознаграждения от проекта «Город заданий».

Уроженцам столицы предлагают стать гостями площадок фестиваля, где можно получить за баллы за участие в заданиях: за выполнение каждого задания дадут по 500 баллов. Атмосферные встречи запланированы с 15 декабря по 8 января.

На 27 площадках фестиваля все желающие смогут поучаствовать в «Рождественском квесте», который познакомит детей и взрослых с чайными традициями в Москве, России и мире. Он открыт каждый день с 11:00 до 21:00.

Кроме того, в этом же задании предлагают посетить один из 23 ледовых катков. Вход и заточка коньков для конкурсантов абсолютно бесплатные. Однако зарегистрироваться на сеанс нужно заранее.

Также на площадках мероприятия в разных районах мегаполиса можно поучаствовать во «Время чая» и «Самый сильный». Попробовать горячий напиток приглашают с 16:00 на 27 фестивальных площадках, а проявить свои физические навыки и таланты - на 26 площадках. За эти задания тоже начислят по 500 баллов.

За выполнение всех задач участники получат 1500 баллов, которые можно обменять на поощрения. Кроме того, за баллы в павильонах «Миллион призов» жители могут приобрести необычные праздничные подарки.

Помимо этого зимний фестиваль откроют в парке «Патриот» в Одинцове 24 декабря. Все заинтересованные смогут увидеть выступления профессиональных фигуристов и цирковых артистов.

Отдых Выставки Фестивали Новый год Москва 2023

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