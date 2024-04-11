«Наверняка микрофон в ухе». Сирота восхитился феноменальной памятью Путина

Он пояснил, что не единожды видел президента. Как правило, Путин принимает участие в мероприятиях двух форматов, отметил Сирота.

«Это совещания, на которых официальная повестка. Они проработаны, он (Владимир Путин - прим. ред.) к ним готовится. К ним готовимся и мы. А есть такие мероприятия, которые не подготовлены вообще», - заметил сыровар.

Во время одной встречи, которая длилась более четырех часов, Сирота заинтересовался способностью главы государства очень точно отвечать на узкие отраслевые вопросы.

«Дай, думаю, посмотрю, что у него там в ухе - наверняка микрофон. Подхожу к нему как-то сбоку, пытаюсь выглянуть, а мне охранник жестом показывает, чтобы я на место сел», - вспомнил собеседник «360».

Он отметил, что наушника в ухе у главы государства не увидел. За долгую встречу российский лидер сбился всего два раза, указал Сирота. Однако это, по его словам, вполне нормальное явление для любого человека.

«Я понял, что наушника нет, у него реально феноменальная память, это уникальный человек. Все шутят про его двойников, но чувство юмора не пришьешь», - заключил сыровар.