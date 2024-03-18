«Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не так.

Навальная написала колонку в The Washington Post и призвала не признавать итоги президентских выборов в России. По словам Пескова, даже уважаемые СМИ иногда публикуют материалы весьма низкого качества. В Кремле их не читают.

Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. Он ушел из жизни своей смертью , отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.