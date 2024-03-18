18 марта 2024, 16:46

Навальная оторвалась от Родины и перестала чувствовать ее пульс — Кремль

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Очень многие люди оторвались от Родины и перестали чувствовать пульс страны. К ним относится вдова блогера Алексея Навального Юлия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не так.

Навальная написала колонку в The Washington Post и призвала не признавать итоги президентских выборов в России. По словам Пескова, даже уважаемые СМИ иногда публикуют материалы весьма низкого качества. В Кремле их не читают.

Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. Он ушел из жизни своей смертью , отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Кремль Дмитрий Песков Россия Алексей Навальный
18 марта 2024, 16:26
Последнюю волю Александра Ширвиндта огласил Театр Сатиры
РИА «Новости»
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Театр сатиры уберет из репертуара спектакль «Где мы?!..», в котором играл народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Такова была последняя воля артиста, сообщил сайт kp.ru.

«К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», - процитировало издание художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем.

В понедельник, 18 марта, возле Театра сатиры собрались желающие проводить в последний путь артиста. Траурная церемония началась в 13:00.

Урну с прахом актера захоронят на Новодевичьем кладбище.

Театры Актеры
18 марта 2024, 15:06
Инстасамка похвасталась тумбочкой за 2 млн в новой съемной квартире
Global Look Press
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Певица Инстасамка и ее продюсер и муж Moneyken показали съемную квартиру в Москве блогеру Никите Ефремову. Тур по апартаментам появился на его YouTube-канале.

К удивлению многих, пара выбрала не модные апартаменты, а квартиру с классическим дизайном и классической мебелью. Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) и ее супруг Олег поделились, что в их доме есть даже антиквариат.

«Одна тумба стоит 20 тысяч долларов (почти два миллиона рублей), вторая - около 10 (около миллиона рублей). Они здесь были. Их нельзя двигать. Правда, один раз мы подвинули, и они стали разъезжаться», - рассказал Moneyken.

Кроме того, 23-летняя Дарья рассказала, что целый месяц усиленно занималась обустройством жилья, активно делая покупки через интернет-магазины. Из-за большого количества курьеров пару даже заставили скидываться на консьержку. В новом жилье певица оборудовала себе зону для маникюра и комнату для игры в Dota.

Эпатажная исполнительница заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз подаст документы.

Блогеры Инстасамка Москва
18 марта 2024, 14:48
«Она хороший человек». Лепс порадовался возвращению Лолиты на сцену
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская является отличным человеком. Ее возвращение на сцену — отличное событие. Своими эмоциями по этому поводу певец Григорий Лепс поделился во время премии «Виктория», сообщил портал «Телепрограмма».

В конце 2023 года после «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, многие знаменитости, включая Лолиту, столкнулись с отменами выступлений. Однако в марте 2024 года появились намеки на возвращение Милявской к профессиональной деятельности. Недавно она впервые за 2,5 месяца вышла в свет.

Лепс отметил, что очень рад за коллегу, добавив, что, на его взгляд, критика в адрес Лолиты была несправедливой.

«Она взрослая певица, состоявшаяся, очень хороший человек», - отметил он.

Недавно Милявская заявила, что не собирается ехать в Донбасс даже ради того, чтобы восстановить репутацию. По ее мнению, любовь не нужно доказывать поездками: если публика любит ее, то примет любой.

Певица Лолита Милявская является отличным человеком. Ее возвращение на сцену - отличное событие. Своими эмоциями по этому поводу певец Григорий Лепс поделился во время премии «Виктория», сообщил портал «Телепрограмма».

Лолита Милявская Шоу-бизнес
18 марта 2024, 13:58
Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй
Global Look Press
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Американская актриса Энн Хэтэуэй не смогла сдержать слезы на премьере романтического фильма «Мысль о тебе» в Техасе. Об этом сообщило издание The Voice Mag.

Энн Хэтэуэй, сыгравшая одну из главных ролей в романтической комедии «Мысль о тебе» вместе с Николасом Голицыным, оказалась глубоко тронута встречей с поклонниками. Мероприятие прошло в театре Paramount в Остине, штат Техас. Фильм рассказывает о любовных перипетиях 40-летней одинокой матери Софии и 24-летнего обаятельного музыканта.

После показа фильма актриса активно обсуждала тему зрелой любви в кино с фанатами. От эмоций Хэтэуэй еле сдерживала слезы.

«Я не могу говорить», - призналась она.

Актриса отметила, что эти съемки стали важным этапом в ее карьере.

Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер «Она пришла ко мне». В центре сюжета - композитор в творческом кризисе, который после неудачного романа снова обретает жажду жизни.

Фанаты Кино Фильмы Премьеры Актеры

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