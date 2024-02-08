«Научилась у мамы». Панда Катюша из Московского зоопарка показала новые навыки

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У гигантских панд на передних лапах имеется уникальное приспособление - шестой псевдопалец. Маленькая панда Катюша уже научилась им пользоваться, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, этот палец дает пандам возможность с невероятной ловкостью и точностью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.

«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», - поделилась Акулова.

Москвичи порадовались успехам маленькой панды, которую постоянно воспитывает мама Диндин. Недавно она учила повзрослевшую Катюшу правильно падать и кувыркаться.

«Поразительно как она быстро учится, смышленая», - отметили подписчики Акуловой в соцсетях.

Между занятиями медвежонок находит время и похулиганить. Некоторые забавы маленькой панды сотрудники Зоопарка успевают записать на видео.