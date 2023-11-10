Наталью Орейро призвали лишить гражданства России после выступления на гей-параде
Выступившую на Параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе Наталью Орейро нужно лишить российского гражданства. Об этом в своем заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова написала сибирская правозащитная группа «Радетель». Участник организации и автор идеи Иван Квасницкий в беседе с «360» отметил, что артистка уже давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений, чем нарушает законодательство России.
Он подчеркнул, что до последнего времени творчеством артистки не интересовался, но после ее выступления в Аргентине изучил творчество певицы по открытым источникам и заметил, что пропагандой нетрадиционных отношений Орейро занималась не в первый раз.
«В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, который пропагандирует нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче, по-моему „Русского радио“, куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений», - рассказал Квасницкий.
Общественник добавил, что на прошлой неделе Наталья Орейро, уже будучи гражданкой России, выступила на концерте в Буэнос-Айресе после гей-парада.
«Мне кажется, это явное доказательство того, что она регулярно пропагандирует нетрадиционные отношения и нарушает законодательство Российской Федерации и Конституцию. Надеюсь, что властные структуры прислушаются к этим аргументам и примут соответствующие выводы», - добавил собеседник «360».
В опубликованном заявлении «Радетеля» на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей говорится, что артистку также также стоит привлечь к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Впервые о своем желании получить российское гражданство певица и актриса Наталья Орейро заявила в 2019 году во время очередного приезда. Она подчеркнула, что это станет ее ответом на проявленную любовь поклонников.
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Наталье Орейро и ее сыну Мольо Мерлину российского гражданства в октябре 2021 года. Спустя месяц артистка снова приехала в Россию уже по новому документу и призналась, что хочет организовать концертный тур по стране.