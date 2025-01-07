Настя Ивлеева хотела поздравить россиян с Рождеством, но снова опозорилась

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В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе», добавив эмодзи с голубем, несущим веточку. Пользователи Сети моментально отреагировали на эту оплошность.

«Специально, наверное, так сказала, а то что-то позабыли про нее», - предположил один из комментаторов.

Другой же напротив счел позитивным то, что Ивлеева «хоть вспомнила, что есть такие праздники».

«Не все потеряно», - отметил мужчина.

Однако большая часть комментариев содержала все же негативную окраску.

«Простите ее, ничего не поделаешь, не дал ей господь мозгов», - сочли некоторые комментаторы.

Вскоре Анастасия Ивлеева удалила пост ошибкой из своего Telegram-канала. Вместо него она разместила уже правильное поздравление с Рождеством.

Ранее стало известно, что на Ивлееву снова подали в суд.