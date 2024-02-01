01 февраля 2024, 11:55

«Настроение хулиганить». Московский зоопарк показал, как панда Катюша резвится в листьях бамбука

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В Сети появилось новое видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка, которая резвится в листьях бамбука. Кадрами из вольера поделилась директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео маленькая панда перекатывается с боку на бок и жует листья любимого растения.

«Настроение хулиганить», - отметила Акулова.

Маленькая панда стала совсем взрослой и исследует окружающий мир всеми доступными способами. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.

«Взрослеет, знакомится с миром», - отметили подписчики канала.

Некоторые москвичи похвастались в комментариях картами «Тройка» со всеобщей любимицей.

Специальный тираж с изображением панды Катюши на этой неделе выпустил столичный дептранс. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.

Животные Зоопарки Москва
01 февраля 2024, 09:48
Мать участника СВО с Урала заподозрила ошибку и потребовала вскрыть гроб погибшего сына
РИА «Новости»
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В Свердловской области родственники погибшего во время спецоперации контрактника отказались хоронить его, добились вскрытия гроба и новой проверки. Они уверены, что мужчина умер от ранений, а не от сердечной недостаточности и его матери положена выплата, сообщил сайт E1.ru.

Останки 47-летнего мужчины привезли в Каменск-Уральский 25 января. Власти выделили место на кладбище и помогли семье организовать панихиду, но в последний момент мать бойца отказалась от похорон и потребовала вскрыть цинковый гроб. Семья обратилась в прокуратуру, городскую администрацию и военкомат.

«В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга. Причем, как он погиб, нам официально никто не говорит. Сразу возникает подозрение, что что-то не то», - объяснил двоюродный брат бойца.

По его словам, командир контрактника связался с его родными и заявил, что тот умер от ранений. Они заподозрили, что при оформлении документов произошла ошибка и в справку внесли результаты экспертизы другого военнослужащего. Двоюродный брат заявил, что если удастся это доказать, мать участника СВО сможет претендовать на выплату от государства - пять миллионов рублей.

Гроб вскрыли с участием полицейских и составили протокол. В нем указали, что на теле бойца нашли гематомы и ожоги. Причину его смерти установит повторная экспертиза. Ее назначат, если родственники обратятся в военно-следственный комитет.

Закон о статусе ветерана боевых действий изменят. Президент России Владимир Путин поручил присваивать его вне зависимости от наличия контракта.

Урал Военные Свердловская область Армия
01 февраля 2024, 01:42
Корм для собак и кошек ввозили в Россию с мышьяком
Freepik
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Ввоз в Россию кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods ограничили из-за повторного выявления мышьяка в них. Об этом указали в заявлении Россельхознадзор.

По данным ведомства, временные ограничения ввели с 31 января. Такое решение приняли после повторного обнаружения мышьяка в этих кормах для домашних животных. Как уточнили в Россельхознадзоре, приостановка затронула сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life.

Итальянский бренд Farmina прекратил поставки в Россию после начала спецоперации. Однако корм стабильно появлялся на полках российских магазинов через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта стороны не планировали.

Ранее в Россию з апретили ввозить корма итальянской компании Hill’s. По данным Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили серьезные нарушения.

Собаки Россия Животные
31 января 2024, 23:25
Посетитель выставки попробовал на вкус одну из картин на ВДНХ
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Посетитель выставки современного искусства на ВДНХ пытался съесть кусок экспоната. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские новости».

Необычное поведение мужчины попало на видео. Судя по кадрам, он пришел на выставку в черном костюме, чем напоминал охранника. В одном из павильонов посетитель подошел к картине, к раме которой прикрепили рыбу.

Сначала он потрогал инсталляцию рядом с картиной, а потом стал присматриваться к рыбе на раме. Вскоре вандал оторвал рыбу от рамы. Когда фрагмент картины оказался у него в руках, мужчина стал его жевать. Поняв, что рыба несъедобная, мужчина выплюнул кусок и пошел дальше.

Житель Москвы сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у Театра имени Вахтангова и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина залез на статую , после этого скульптура сломалась под его весом.

Выставки Картины Мужчины ВДНХ
31 января 2024, 20:33
Студента с самым низким баллом в истории МФТИ отчислили
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Сын участника спецоперации поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким баллом за всю историю вуза. Накануне студента отчислили с первого курса, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек прошел в МФТИ с 127 баллами по итогам Единого государственного экзамена. У него было 57 баллов по русскому языку, 70 - по математике и 66 - по физике. Результаты последнего испытания приемная комиссия не засчитала.

Отец абитуриента находится в зоне боевых действий на Украине, поэтому юноше полагались льготы. В итоге его приняли на первый курс с низкими результатами.

Первые полтора месяца первокурсник посещал занятия, но потом многое пропустил из-за болезни. Официально его отчислили 30 января. По словам юноши, у него не хватило сил учиться.

Ранее для участников спецоперации и членов их семей продлили кредитные каникулы. Нововведения будут действовать до конца 2024 года.

Вузы Законы Болезни Семья Студенты

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