«Настроение хулиганить». Московский зоопарк показал, как панда Катюша резвится в листьях бамбука
В Сети появилось новое видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка, которая резвится в листьях бамбука. Кадрами из вольера поделилась директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео маленькая панда перекатывается с боку на бок и жует листья любимого растения.
«Настроение хулиганить», - отметила Акулова.
Маленькая панда стала совсем взрослой и исследует окружающий мир всеми доступными способами. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.
«Взрослеет, знакомится с миром», - отметили подписчики канала.
Некоторые москвичи похвастались в комментариях картами «Тройка» со всеобщей любимицей.
Специальный тираж с изображением панды Катюши на этой неделе выпустил столичный дептранс. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.