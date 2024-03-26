«Настоящие герои». Губернатор Брянской области наградил военных за задержание террористов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка «Ахмат-Россия», участвовавших в задержании террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Вручил заслуженные награды военнослужащим группировки прикрытия госграницы министерства обороны РФ, в составе которой бойцы полка „Ахмат-Россия“, отличившимся в ходе задержания террористов. Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны», - написал глава региона.
Богомаз поблагодарил военных за совместные действия по задержанию опасных преступников. Он добавил, что благодаря их работе террористы понесут заслуженное наказание.
Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу вечером, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Злоумышленники ехали по трассе М-3 «Украина» со скоростью более 140 километров в час. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сотрудник СОБРа рассказал, что один из террористов пытался спрятаться, сидя на дереве.