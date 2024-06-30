30 июня 2024, 19:09

Настоящая провокация. Меликов прокомментировал травлю врача в Хасавюрте

Unsplash
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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал недопустимыми действия «псевдообщественника», который устроил травлю врача из-за его просьбы к пациентке снять головной убор во время медицинского обследования. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта <…> Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?» - подчеркнул он.

Речь идет о ситуации с врачом Евгенией Макеевой, травлю которой в Сети устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев).

Глава региона заявил, что полностью поддерживает действия медика и пообещал ей защиту. Кроме того, он предупредил, что провокаторов ждут неминуемые последствия.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить ношение в России закрывающей лицо одежды.

Дагестан Здравоохранение
30 июня 2024, 14:25
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Акунина
РИА «Новости»
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Роскомнадзор заблокировал пользователям из России доступ к книжному сайту BAbook, создателем которого является писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Об этом иноагент сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой РКН ранее усмотрел запрещенную информацию. Несмотря на предупреждение, владельцы сайта отказались убрать роман со своего ресурса.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», - отметил Акунин*.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру». В этих изданиях публиковались фейки о ВС России. Под блокировку по этой же причине также попал сайт «Репортеры без границ».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Книги Роскомнадзор Россия Литература Иноагенты
30 июня 2024, 10:25
Умер гитарист ВИА «Цветы» и «Голубые гитары» Дюжиков
Freepik
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Не стало музыканта, советского, российского и американского гитариста, участника коллективов «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы» Сергея Дюжикова. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 75 лет, сообщил его коллега Виктор Дегтярев в социальной сети «ВКонтакте».

Дюжиков родился в Вене. Его творческий путь начался с группы «Скифы», затем композитор и продюсер Игорь Гранов пригласил артиста в ВИА «Голубые гитары». Там он проработал до 1975 года. В то же время Дюжиков записывал партии гитары для композитора Давида Тухманова.

С 1974 по 1978 годы гитарист был участником ансамблей «Цветы» и «Красные маки». Он также сотрудничал с композитором Игорем Крутым и участвовал в различных проектах, в том числе ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.

В 1991 году гитарист перебрался в Соединенные Штаты. Там он выступал в русском ресторане рядом с Нью-Йорком. В 2000 году начал играть в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues.

Болезни Музыка Шоу-бизнес
30 июня 2024, 01:25
В Crocus Group рассказали о планах восстановления сгоревшего при теракте «Крокуса»
РИА «Новости»
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Фасад сгоревшего во время теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске восстановят. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель компании Crocus Group.

При этом пока в компании не приняли решение, построят ли на месте мемориал памяти погибшим, а также продолжится ли восстановление других его частей.

В Crocus Group напомнили, что площадь здания составляла 400 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил , что планов восстановления концертного зала в «Крокус Сити Холла» нет. До этого губернатор Подмосковья сказал, что на месте «Крокуса» могут создать памятный сквер.

Строительство Теракт в «Крокусе»
29 июня 2024, 18:34
Глава Чечни призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах
РИА «Новости»
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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину следует аккуратнее высказываться об исламе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова Бастрыкина о том, что теракты в Ростове-на-Дону и в Дагестане совершили «террористы-исламисты». Кадыров напомнил, что ни одна религия не призывает убивать невинных и «устраивать жестокую кровавую резню».

«При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», - указал он.

Глава Чечни добавил, что заявления такого рода могут «закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Кадыров отметил, что сегодня народы России сплотились, и этим надо дорожить.

Террористы 24 июня открыли стрельбу в Дагестане , сожгли синагогу и напали на православную церковь и пост ДПС. Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стал 21 человек. Большинство погибших - сотрудники полиции.

Чечня Следственный комитет России Ислам Захват заложников в ростовском СИЗО Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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