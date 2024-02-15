Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре

Программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года. Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет, поэтому программу, конечно, сохранят.

«Уже деньги предусмотрены и на этот, и на 2025 год. Примерно в таком же объеме, конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», - добавил Путин.

По словам президента, в минувшем году по программе «отфинансировали» порядка 14,5 миллиарда рублей. В этом планируется чуть большая сумма - 14,7 миллиарда.

Программа «Молодая семья» позволяет компенсировать до 35% стоимости жилья за счет государства.

В конце января Путин заявил о необходимости продлить программу семейной льготной ипотеки.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена - продолжена льготная семейная ипотека под 6%», - указал тогда президент.