15 февраля 2024, 20:03

Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Решение он принял по итогам встречи с главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент уточнил, что предложения должны поступить от администрация президента России, правительства и исполнительных органов субъектов страны.

Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Выполнить поставленные задачи предстоит до 1 мая этого года.

Путин подчеркнул, что цель такого решения - сохранить наследие международной выставки-форума «Россия» и показать достижения страны в разных направления национальной экономики.

Глава государства поручил продлить до 8 июля проведение форума «Россия» на ВДНХ. Для этого необходимо предусмотреть финансирование и информационное сопровождение.

Россия Владимир Путин Выставка-форум «Россия» Москва
15 февраля 2024, 19:22
Путин объявил о продлении программы «Молодая семья»
РИА «Новости»
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Программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года. Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет, поэтому программу, конечно, сохранят.

«Уже деньги предусмотрены и на этот, и на 2025 год. Примерно в таком же объеме, конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», - добавил Путин.

По словам президента, в минувшем году по программе «отфинансировали» порядка 14,5 миллиарда рублей. В этом планируется чуть большая сумма - 14,7 миллиарда.

Программа «Молодая семья» позволяет компенсировать до 35% стоимости жилья за счет государства.

В конце января Путин заявил о необходимости продлить программу семейной льготной ипотеки.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена - продолжена льготная семейная ипотека под 6%», - указал тогда президент.

Дети Россия Владимир Путин
15 февраля 2024, 19:18
Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве
Freepik
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Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного приехали на помощь вечером в поселок Рязановское.

В экстренные оперативные службы обратились хозяева кота. Они сообщили, что лапа их питомца застряла в сливной решетке.

Специалисты использовали специальные инструменты, чтобы освободить любопытное животное из металлического плена. Позже его передали хозяевам.

Дополнительная помощь коту не понадобилась. Питомец в порядке и уже дома.

Ранее кот Кузя спас мальчика от пожара в Москве. Он позвал своего хозяина в гостиную, где вспыхнуло пламя из-за перегоревшей проводки.

Спасатели Коты Москва
15 февраля 2024, 19:14
Путин одобрил идею учреждения госнаград для трудовых династий
РИА «Новости»
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Предложение одного из рабочих нижнетагильского «Уралвагонзавода» об учреждении государственной награды для трудовых династий встретило положительную оценку президента России Владимира Путина, приехавшего на предприятие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Знак «За успешный труд» появился в России несколько лет назад, а орден «За доблестный труд» - только в этом году.

Первым лауреатом новой государственной награды стал коллектив Тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева. Это предприятие занимается разработкой и производством реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить государственные награды для рабочих по аналогии с орденом Трудового Красного Знамени , который был в Советском Союзе. Глава государства отметил, что сегодня такие поощрения особенно востребованы.

Глава государства напомнил, что в России уже учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд», но награды для работающих на предприятиях много лет семей никто не придумал.

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», - признался Путин.

Президент подчеркнул, что даст поручение своей администрации и правительству внимательно изучить идею и заняться этим вопросом.

Награды Семья Россия Владимир Путин
15 февраля 2024, 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов
РИА «Новости»
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Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов. Информация появилась на платформе сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие трудности, по данным платформы, в центре города. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-западе и юге.

Серьезные затруднения прослеживаются и на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.

С утра в Москве пробки достигли восеми баллов в связи обрушившимся на город снегопадом. Кроме того, высота сугробов приблизится к рекордной в пятницу утром.

Пробки Москва

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