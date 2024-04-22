Наследие философа Канта предложили пересмотреть

Алиханов подчеркнул, что философию Канта необходимо пересмотреть с учетом условий современного мира. По его словам, страны Запада сегодня рассматривают Россию как чуждую классическому учению немецкого мыслителя.

По словам губернатора, в условиях такой когнитивной войны, когда противник прикрывается наследием Канта, этой позиции можно противопоставить «русскую интерпретацию» взглядов классика философии. Для этого необходимо пересмотреть все его наследие.

«Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог <…> рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему», - пояснил Алиханов.

Он добавил, что философия хороша не своими ответами, а вопросами, которые она ставит перед человечеством. Кант спрашивал: что я могу знать, что должен делать, на что смею надеяться и кто такой человек. Современная Россия должна найти собственные ответы.

В феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал учение Иммануила Канта источником мирового хаоса и конфликта на Украине.