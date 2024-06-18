18 июня 2024, 10:42

«Наш символ». Радионова предложила новый инструмент дипломатии для России

РИА «Новости»
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Белый медведь может стать таким же инструментом дипломатии для России, как панда для Китая. Такое мнение высказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА «Новости».

«Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым», - рассказала она.

Глава Росприроднадзора добавила, что предложила президенту России Владимиру Путину организовать работу «медвежьих патрулей», которые бы обучали живущих в арктической зоне людей правильному поведению при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, за четыре года зафиксировали 25 случаев, когда эти животные выходили к человеку.

«Две ситуации недавно были у нас, оба раза людям удалось просто отпугнуть медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», - поделилась Радионова.

Вчера в Якутии упитанный медведь-мародер пролез в инспекторский домик в парке «Ленские столбы». Любопытного зверя поймал объектив фотоловушки.

Дипломатия Медведи Россия Животные
18 июня 2024, 09:02
Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию
Freepik
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Генеральная прокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об инициативе дополнить подготовленный законопроект рассказали «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

Генеральная прокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об инициативе дополнить подготовленный законопроект рассказали « Известия » со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

Речь идет о федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…». Генпрокуратура предлагает внести изменения в статью 13, в которой перечисляются обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в ней людей из других стран. Запрет на въезд иностранцам из нежелательных организаций ведомство назвало необходимой мерой для защиты от влияния извне на внутренние дела страны.

«Очевидно, что их приезд на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями. Скорее всего, это мотивы, которые, хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он назвал инициативу справедливой и правильной, а также выразил уверенность, что Генпрокуратура изучила возможные сложности и риски принятия проекта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев. Они смогут оформить не более 10 мобильных номеров и только при личном посещении офиса оператора связи.

Генпрокуратура РФ Законы МВД РФ Госдума РФ Россия
18 июня 2024, 08:33
Госдума рассмотрит в первом чтении проект о запрете продажи энергетиков детям
РИА «Новости»
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Законопроект о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 18 июня. Об этом в Telegram сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«О необходимости введения этих мер просят родители и учителя», - подчеркнул он, указав, что вред энергетиков ранее уже доказали врачи.

Бесконтрольное потребление таких напитков повышает риск развития многих проблем со здоровьем, продолжил Володин. Речь, в частности, о гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», - уточнил Володин.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что это решение должно защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.

В середине мая Володин приводил статистику потребления энергетиков в России. По его данным, эти напитки пьет почти каждый четвертый житель страны, а среди молодежи - каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет - 49,7%.

Во многих регионах уже действуют ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена, указывал он.

Дети Госдума РФ
17 июня 2024, 22:57
Не развлечение, а способ заработать на людях. Чем опасен Hamster Kombat для детей и взрослых?
Pxhere
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Кликер Hamster Kombat набрал в России огромную популярность, в том числе среди детей. Не все взрослые понимают, какой вред он может нанести ребенку и взрослому. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец на стриме 360.ru призвала законодательно запретить игры такого плана.

«Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребенок, играя в такую безобидную игру. Тем более, сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того, чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребенок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки», - заметила она.

Волынец подчеркнула, что полноценный отдых для детей крайне важен, и указала на необходимости запретить Hamster Kombat и схожие с кликером игры.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. <…> И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», - сказала детский омбудсмен Татарстана.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников отмечал, что разработчики проекта вряд ли подразумевали обман, но и не хотели, чтобы игра позволила серьезно заработать.

Дети Криптовалюты Запреты
17 июня 2024, 22:27
Понимать разные ситуации в моменте. Как Красный Крест помогал после теракта в «Крокусе»
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Общественная организация «Российский Красный Крест» оказывает поддержку людям в разных ситуациях. Ее представители помогали и тем, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал председатель организации Павел Савчук.

Он напомнил, что некоторые из приехавших на концерт группы «Пикник» в этот день были из других регионов. И после случившегося людям потребовалась помощь в том числе по организации похорон - вплоть до того, чтобы вернуться в родной город или привезти туда родственников.

«Были и семьи с разными религиозными и культурными отличиями. Когда сам похоронный процесс не очень дорогостоящий, а вот поминальный просчитывается на 100 человек. <…> Такие разные жизненные ситуации мы принимаем и понимаем в моменте и всегда активно на них откликались», - отметил Савчук.

Красный Крест, добавил он, старался максимально поддержать тех, кому помощь была необходима в первый момент: детям, потерявшим родителей, семьям, лишившимся кормильцев, находившимся в больницах и людям, которым могла потребоваться долгая реабилитация.

«Плюс надо еще помнить, что этот процесс трудно было предсказать. Мы не знали, как быстро люди восстановятся, как быстро их выпишут, возникнут ли у них какие-нибудь трудности со здоровьем в дальнейшем или нет. Очень много неизвестных вводных», - пояснил председатель организации.

Спустя две недели Красный Крест остановил прием пожертвований и начал создавать долгосрочную программу помощи. А на первом этапе предоставлял и ваучерную поддержку - выдавал сертификаты либо в сеть продуктовых магазинов, либо в аптеку. Они позволяли быстро приобрести необходимое.

«Давали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей, и [люди] могли в той же аптеке такую помощь получить. В сумме ваучерную поддержку получили 167 семей», - заключил Савчук.

Теракт в «Крокусе»

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