«Наш символ». Радионова предложила новый инструмент дипломатии для России

«Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым», - рассказала она.

Глава Росприроднадзора добавила, что предложила президенту России Владимиру Путину организовать работу «медвежьих патрулей», которые бы обучали живущих в арктической зоне людей правильному поведению при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, за четыре года зафиксировали 25 случаев, когда эти животные выходили к человеку.

«Две ситуации недавно были у нас, оба раза людям удалось просто отпугнуть медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», - поделилась Радионова.

Вчера в Якутии упитанный медведь-мародер пролез в инспекторский домик в парке «Ленские столбы». Любопытного зверя поймал объектив фотоловушки.