Симоньян сообщила, что во время встречи кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами частый участник его пресс-конференций, американец Стивен Розенберг спросил, почему именно кандидатура Путина стала бы лучшим выбором для страны. Журналистка отметила, что для россиян ответ очевиден, и вспомнила о 1990-х годах «нищеты и безнадеги»: о людях, которым не платили пенсию или ее размер «не доходил даже до прожиточного минимума», о том, как даже на президентскую стипендию можно было купить только пару завтраков и три обеда в дешевой студенческой столовой, как молодежи насаждали чувство презрения к самоидентичности.

«Нас учили презирать самих себя, мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю», - подчеркнула Симоньян.

Она назвала сепаратизм главной проблемой тех лет. Главред RT напомнила, как Сочи хотели отделиться от Краснодарского края, а он, в свою очередь, - от всей страны, в Адыгее, предположительно, готовились теракты, шла подготовка к «большой войне», которая, по задумке спонсоров, должна была затронуть Северный Кавказ и весь юг России. Боевикам помогали ЦРУ и другие западные спецслужбы - об этом сохранились документальные свидетельства, добавила Маргарита Симоньян. Она заявила британскому журналисту, что на Западе лежит «прямая вина» в событиях в Беслане, теракте на Дубровке.

«Дома, взрывавшиеся в Москве, - это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас - в гибели людей в Лисичанске, в Белгороде. <…> Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла?» - обратилась Симоньян к журналисту.

На фоне удара ВСУ по пекарне в Лисичанске она также напомнила США о Декларации о независимости.