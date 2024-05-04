Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В субботу, 4 мая, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям. На церемонии присутствует российская делегация.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в этот же день - 4 мая. Во время пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. В течение недели возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С праздником! Нас опять спасли!» - написала она.