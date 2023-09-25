«Нас хотели убить». В Крыму потребуют от Украины компенсацию за водную блокаду
Общественная палата Крыма готовит иск к Украине с требованием компенсации морального вреда жителям полуострова от водной блокады. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
Собеседник агентства выразил уверенность, что крымчане смогут отстоять свою правоту в суде.
«Действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными. Они хотели лишить нас воды. Это была попытка совершения убийства крымчан», - подчеркнул он.
Константинов добавил, что полуострову помогла Россия, поэтому украинская сторона не смогла реализовать свои преступные замыслы.
«Но раз нас хотели убить, пусть возместят нам ущерб», - заключил он.
Первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады уже начал рассматривать по существу Арбитражный суд Крыма.
Ответчиками по делу являются украинское управление Северо-Крымского канала, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также Государственное агентство водных ресурсов Украины.
В суд их представители не явились.