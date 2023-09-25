«Нас хотели убить». В Крыму потребуют от Украины компенсацию за водную блокаду

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Собеседник агентства выразил уверенность, что крымчане смогут отстоять свою правоту в суде.

«Действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными. Они хотели лишить нас воды. Это была попытка совершения убийства крымчан», - подчеркнул он.

Константинов добавил, что полуострову помогла Россия, поэтому украинская сторона не смогла реализовать свои преступные замыслы.

«Но раз нас хотели убить, пусть возместят нам ущерб», - заключил он.

Первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады уже начал рассматривать по существу Арбитражный суд Крыма.

Ответчиками по делу являются украинское управление Северо-Крымского канала, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также Государственное агентство водных ресурсов Украины.

В суд их представители не явились.