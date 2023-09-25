Нарусова отказалась комментировать «глупости» о предупреждении за поездки в страны НАТО

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«Я не комментирую эти глупости, все», - отрезала Нарусова.

О решении «жестко предупредить» сенатора ранее сообщил источник ТАСС. По его данным, к такой мере захотел прибегнуть комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Суть предупреждения - в недопустимости поездок в страны, входящие в блок НАТО, во время проведения Россией спецоперацией, поскольку это дискредитирует статус сенатора и верхней палаты российского парламента в целом, указал собеседник агентства.

«Подъем» напомнил, что данные о возможном отдыхе Нарусовой в Испании появились еще в начале августа. Ксения Собчак выложила сторис из Марбельи, где на заднем плане была ее мать. После этого с запросом к политику обратилось РИА «Новости». Нарусова тогда заявила, что она находится в Санкт-Петербурге.

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