Нарусова отказалась комментировать «глупости» о предупреждении за поездки в страны НАТО

25 сентября 2023, 17:31
РИА «Новости»
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Сенатор Людмила Нарусова отказалась комментировать сообщения ТАСС о том, что ей вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО. Короткий ответ на эту тему политик дала в беседе с «Подъемом».

«Я не комментирую эти глупости, все», - отрезала Нарусова.

О решении «жестко предупредить» сенатора ранее сообщил источник ТАСС. По его данным, к такой мере захотел прибегнуть комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Суть предупреждения - в недопустимости поездок в страны, входящие в блок НАТО, во время проведения Россией спецоперацией, поскольку это дискредитирует статус сенатора и верхней палаты российского парламента в целом, указал собеседник агентства.

«Подъем» напомнил, что данные о возможном отдыхе Нарусовой в Испании появились еще в начале августа. Ксения Собчак выложила сторис из Марбельи, где на заднем плане была ее мать. После этого с запросом к политику обратилось РИА «Новости». Нарусова тогда заявила, что она находится в Санкт-Петербурге.

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Совет Федерации РФ
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика
Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе
22 октября 2023, 15:39
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.

Владимир Путин Космос
Умер экс-депутат Госдумы Андриан Пузановский
22 октября 2023, 15:22
РИА «Новости»
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В минувшую субботу на 82-м году жизни умер бывший депутат Государственной думы Андриан Пузановский. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

Неверов вспомнил о совместной работе с Пузановским в «Народном депутате» - он представлял интересы жителей Костромской области.

Причина смерти, дата и место похорон экс-депутата не уточняются.

В 1993 году Андриана Пузановского избрали в Госдуму от политического движения «Достоинство и милосердие». Спустя два года его избрали во второй созыв нижней палаты от Аграрной партии. В 1999 году Пузановский стал частью группы «Народный депутат». В 2000-е годы политик вступил в партию «Единая Россия», больше в ГД не избирался. В последнее время преподавал на кафедре мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

«Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!» - написал он.

Депутаты Москва 2023

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