Нарушенное штормом электроснабжение в Крыму полностью восстановили

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«По данным ГУП „Крымэнерго“, электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме», - отметил он.

Накануне без электроснабжения, нарушенного ураганным ветром и сильными осадками, оставались 547 человек. Как подчеркнул Садаклиев, жителей всех населенных пунктов обеспечили электричеством, водой и теплом.

В конце ноября на Крым обрушился мощный средиземноморский циклон. Стихия затронула 320 населенных пунктов, без электричества находились более полумиллиона человек.

Во многих селах полуострова ветер повалил деревья и повредил газопровод. На фоне неблагоприятных погодных условий в Севастополе и 15 крымских муниципалитетах ввели режим ЧС.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли. Правительственная комиссия по ликвидации ЧС контролировала устранение последствий разгула стихии.