04 декабря 2023, 11:15

Нарушенное штормом электроснабжение в Крыму полностью восстановили

РИА «Новости»
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В Крыму удалось полностью восстановить нарушенное во время шторма электроснабжение. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Крымэнерго».

«По данным ГУП „Крымэнерго“, электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме», - отметил он.

Накануне без электроснабжения, нарушенного ураганным ветром и сильными осадками, оставались 547 человек. Как подчеркнул Садаклиев, жителей всех населенных пунктов обеспечили электричеством, водой и теплом.

В конце ноября на Крым обрушился мощный средиземноморский циклон. Стихия затронула 320 населенных пунктов, без электричества находились более полумиллиона человек.

Во многих селах полуострова ветер повалил деревья и повредил газопровод. На фоне неблагоприятных погодных условий в Севастополе и 15 крымских муниципалитетах ввели режим ЧС.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли. Правительственная комиссия по ликвидации ЧС контролировала устранение последствий разгула стихии.

Крым Шторм
04 декабря 2023, 11:48
Экспортный акселератор нового формата запустят в Москве
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В Москве стартовал прием заявок на участие в инновационной образовательной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track — экспортном акселераторе нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участники получат знания о тонкостях ведения бизнеса за пределами России, адаптируют свои товары и услуги под международные рынки, а также получат шанс наладить связи с зарубежными контрагентами. Обучение продлится 12 недель.

Регистрация участников стартовала на портале Московского экспортного центра. Она пройдет до 21 декабря. Старт обучения запланировали на январь 2024 года.

«Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получит больше 40 предприятий», - подчеркнула заммэра.

Программу акселератора разработали для представителей четырех ключевых направлений: создателей решений для смарт-городов, производителей потребительских товаров, а также компаний, занимающихся технологиями в области образования и здравоохранения.

Компании-участники получат возможность пользоваться советами опытных менторов. Кроме теоретических занятий, которые можно будет получить онлайн, для участников подготовят воркшопы, консультации и практические мастер-классы. Итоги проекта подведут в апреле следующего года.

Ранее Сергунина рассказала о международном партнерстве Москвы в сфере моды.

В Москве стартовал прием заявок на участие в инновационной образовательной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track - экспортном акселераторе нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес Москва 2023
04 декабря 2023, 10:55
Умер искусствовед и культуролог Олег Кривцун
Википедия
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Известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун скончался в Москве. Ему было 69 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина умер в ванной в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. Его тело пролежало там около трех дней. Академика нашла домработница, когда пришла наводить порядок.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее станет известно по итогам судмедэкспертизы. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Олег Кривцун - российский искусствовед, культуролог и философ и ведущий специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Он написал и опубликовал девять монографий об истории искусства.

Москва 2023
04 декабря 2023, 10:46
Почти 1,4 тысячи катков откроют в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них — 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них - 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве можно найти каток на любой вкус. На некоторых из них учились кататься на коньках еще жители дореволюционной Москвы. Например, ледовый каток на Чистопрудном бульваре работает уже больше века - с 1914 года.

Кроме того, хоккейная коробка площадью более 1400 квадратных метров появилась для горожан у станции метро «Тимирязевская». Там тренировались известные спортсмены Валерий Харламов и Анатолий Тарасов.

Сейчас для любителей зимнего спорта доступны катки с искусственным покрытием. Их можно найти во многих дворах недалеко от жилых домов, в парках и на природных территориях города.

Многие из спортивных коробок работают ежедневно до позднего вечера, а некоторые - круглосуточно. Совсем скоро москвичи насладятся катками с естественным покрытием. Для этого нужно было дождаться устойчивой минусовой температуры.

Этой зимой для жителей и гостей столицы будут доступны развлечения в парках, скверах и во дворах. Желающие любого возраста смогут отправиться на катки, лыжные трассы и горнолыжные склоны.

Всего по плану запустят 4075 объектов, включая 1387 катков, 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра. В этом зимнем сезоне также появятся и новые объекты. Например, два катка с искусственным льдом в парке 850-летия Москвы.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов».

Отдых Москва 2023 Парки
04 декабря 2023, 10:43
Службу СМЕРШ возродят в России
РИА «Новости»
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В России возродили службу контрразведки СМЕРШ, которая будет работать на новых территориях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно «чуть иначе относиться к вопросам защиты». А новая служба будет работать по принципу советской военной контрразведки.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», - указал депутат.

Как отметил парламентарий, подобное управление должно работать и в других российских регионах. Он заверил, что базируемым на Дальнем Востоке кораблям тоже грозит опасность. Поэтому необходимо продумать меры защиты.

Федеральная служба безопасности задержала украинского шпиона в ЛНР. В республике он собирал информацию о расположении российских войск. По данному факту по статье о шпионаже возбудили уголовное дело.

Разведка Госдума РФ

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